PODRŠKA PREDUZETNIŠTVU U SEOSKIM SREDINAMA: Opština Rekovac raspisala konkurs
DO 24. septembra otvoren je javni konkurs koji je raspisala lokalna samouprava u Rekovcu za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih podršci razvoju preduzetništva u seoskim sredinama na teritoriji opštine.
Ako prođu na konkursu, tamošnji preduzetnici u aktivnom statusu koji su registrovani u Agenciji za privredne registra najkasnije do kraja 2025. godine mogu dobiti bespovratno do 1,2 miliona dinara.
Važan uslov je da se projekat realizuje u seoskoj sredini, a svaki preduzetnik može konkurisati jednim projektom.
U skladu sa uslovima konkursa, dobijena bespovratna sredstva moći će da se iskoriste za nabavku novih mašina i opreme za zanatske, proizvodne i uslužne delatnosti, prema registrovanoj delatnosti preduzetnika.
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