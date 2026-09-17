PODRŠKA PREDUZETNIŠTVU U SEOSKIM SREDINAMA: Opština Rekovac raspisala konkurs

DO 24. septembra otvoren je javni konkurs koji je raspisala lokalna samouprava u Rekovcu za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih podršci razvoju preduzetništva u seoskim sredinama na teritoriji opštine.

Foto. Fejsbuk/predsednik opštine Rekovac

Ako prođu na konkursu, tamošnji preduzetnici u aktivnom statusu koji su registrovani u Agenciji za privredne registra najkasnije do kraja 2025. godine mogu dobiti bespovratno do 1,2 miliona dinara.

Važan uslov je da se projekat realizuje u seoskoj sredini, a svaki preduzetnik može konkurisati jednim projektom.

U skladu sa uslovima konkursa, dobijena bespovratna sredstva moći će da se iskoriste za nabavku novih mašina i opreme za zanatske, proizvodne i uslužne delatnosti, prema registrovanoj delatnosti preduzetnika.