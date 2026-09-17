Srbija

U PARAĆINU SUTRA ATAK NA KOMARCE: Predviđene akcije sa zemlje i iz vazduha

Зорана Рашић
Zorana Rašić

17. 09. 2026. u 13:16

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JOŠ jedan tretman suzbijanja opasnog insekta koji može da prenese virus zapadnog Nila zakazan je na teritoriji paraćinske opštine za petak, 18. septembar.

У ПАРАЋИНУ СУТРА АТАК НА КОМАРЦЕ: Предвиђене акције са земље и из ваздуха

Foto: Z. Rašić

Obaviće se prskanje sa zemlje i iz vazduha, a avio-tretman je planiran za veče, od 18 sati.

Firma koja će obaviti ovaj posao iz Beograda uputila je psoebno upozorenje pčelarima da preduzme mere zaštite tako što će na vreme zatvoriti košnice i obezbediti društva.

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