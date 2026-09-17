U PARAĆINU SUTRA ATAK NA KOMARCE: Predviđene akcije sa zemlje i iz vazduha

JOŠ jedan tretman suzbijanja opasnog insekta koji može da prenese virus zapadnog Nila zakazan je na teritoriji paraćinske opštine za petak, 18. septembar.

Foto: Z. Rašić

Obaviće se prskanje sa zemlje i iz vazduha, a avio-tretman je planiran za veče, od 18 sati.

Firma koja će obaviti ovaj posao iz Beograda uputila je psoebno upozorenje pčelarima da preduzme mere zaštite tako što će na vreme zatvoriti košnice i obezbediti društva.