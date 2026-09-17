ČUVAJU OD ZABORAVA HEROJE: Veterani u Gornjem Milanovcu povodom obeležavanja Dana oslobođenja

ČLANOVI Udruženja veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije boravili su u Gornjem Milanovcu povodom obeležavanja Dana oslobođenja ove opštine u Drugom svetskom ratu.

Foto V. Ilić

Uz vojne počasti, veterani su na Gradskom trgu položili vence i cveće na spomen-obeležje palim borcima i žrtvama fašističkog okupatora, spajajući tako počast istorijskim oslobodiocima sa obeležavanjem petogodišnjice sopstvenog rada.

Udruženje ovog septembra puni pet godina postojanja i okuplja oko 1.650 članova širom Srbije, a boravak u milanovačkom kraju iskorišćen je i za uručenje novih članskih karata za desetak veterana iz ovog kraja.

– Nismo zaboravili nijednog veterana, a kamoli žrtvu ratova sa naših prostora, sve one koji su dali živote za našu Srbiju. Ne zaboravljamo ni porodice nastradalih – pomažemo im, čuvamo od zaborava naše junake sa Košara, iz Hrvatske i Bosne. Nekima smo podigli ili obnovili kuće, darovali im ono najpotrebnije, a trudimo se i da se grobovi ratnika širom Srbije ne zapuste. U saradnji sa lokalnim samoupravama uspeli smo da izdejstvujemo da sedam poginulih boraca iz poslednjih ratova dobije svoje ulice u gradovima u kojima su rođeni – istakao je Blagoje Ljubisavljević, predsednik Izvršnog odbora Udruženja.

Posebno je pohvaljen nedavno osnovani Odeljak Udruženja u Gornjem Milanovcu, koji je za kratko vreme pokazao veliku energiju – od učešća u humanitarnoj akciji dobrovoljnog davanja krvi u KC Kragujevac, do inicijative za učešće u opštinskim manifestacijama i poseti seoskim školama.

Nakon ceremonije na Gradskom trgu, delegacija veterana posetila je izdvojeno odeljenje Osnovne škole „Takovski ustanak“ iz Takova u selu Gornji Banjani. Srdačan doček đaka i nastavnog osoblja vratio je nekadašnje borce u školske klupe i bezbrižne dane detinjstva.

Učesnici ratova za slobodu srpskog naroda i odbrane otadžbine predočili su učenicima i nastavnicima rad svog udruženja, ali i evocirali uspomene na ratne dane 1999. godine na Kosovu i Metohiji. Radoznali pogledi i pažnja sa kojom su osnovci slušali kazivanja neposrednih učesnika pokazali su koliko je važno da se deca, pored redovne nastave istorije, iz prve ruke upoznaju sa nedavnim događajima.

Pored istorijskih lekcija, veterani su sa oduševljenjem podržali odluku o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka kao garanta buduće bezbednosti Srbije, izrazivši uverenje da će takovski i milanovački kraj, poznat po bogatoj ratničkoj tradiciji, nastavitida daje uzorne vojnike i hrabre borce.

Posebnu radost među đacima ove seoske škole, koja broji oko 50 učenika, izazvali su pokloni – veterani su im uručili nove sportske rekvizite, lopte i mreže za golove. Odmah po uručenju, gosti i osnovci zaigrali su fudbal u školskom dvorištu.

– Veliku zahvalnost dugujemo veteranima što su izabrali baš našu školu. Lopte i mreže ćemo odmah iskoristiti na radost cele škole – poručili su nastavnici, dok su veterani mališanima poželeli da uče, stiču znanje i izrastu u dobre i poštene ljude, spremne da, ukoliko zatreba, ponosno čuvaju slobodu svoje zemlje.