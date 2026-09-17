Srbija

HUMANI DESPOTOVČANI: U akciji Crvenog krsta donirano 88 jedinica krvi

Зорана Рашић
Zorana Rašić

17. 09. 2026. u 13:58

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DESPOTOVAC je opština poznata po solidarnosti i davalaštvu krvi, što je potvrđeno odličnim odzivom na poslednjoj akciji održanoj u Domu kulture u rudarskoj Resavici.

ХУМАНИ ДЕСПОТОВЧАНИ: У акцији Црвеног крста донирано 88 јединица крви

Foto: Crveni krst Despotovac

Na licu mesta bilo je 90 potencijalnih davalaca, a nakon provere njihovog zdravstvenog stanja koju je obavila ekipa niškog Zavoda za transfuziju, krv je moglo da donira 88 građana.

Organizator akcije, despotovački Crveni krst,  ističe da je među davaocima bilo deset žena, a dve osobe su dragocenu tečnost darivali prvi put.

Naredna akcija biće održana već 23. septembra u prostorijama tamošnjeg CK u vremenu od 8 do 14 sati.

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