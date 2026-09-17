HUMANI DESPOTOVČANI: U akciji Crvenog krsta donirano 88 jedinica krvi
DESPOTOVAC je opština poznata po solidarnosti i davalaštvu krvi, što je potvrđeno odličnim odzivom na poslednjoj akciji održanoj u Domu kulture u rudarskoj Resavici.
Na licu mesta bilo je 90 potencijalnih davalaca, a nakon provere njihovog zdravstvenog stanja koju je obavila ekipa niškog Zavoda za transfuziju, krv je moglo da donira 88 građana.
Organizator akcije, despotovački Crveni krst, ističe da je među davaocima bilo deset žena, a dve osobe su dragocenu tečnost darivali prvi put.
Naredna akcija biće održana već 23. septembra u prostorijama tamošnjeg CK u vremenu od 8 do 14 sati.
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