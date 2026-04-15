“Naša prošlost“ pred čitaocima: Promocija naučno-stručnog glasila u kraljevačkom muzeju
Promocija časopisa „Naša prošlost”, naučno-stručnog glasila Istorijskog arhiva i Narodnog muzeja u Kraljevu, biće održana u Galeriji ove ustanove u petak, 17. aprila, sa početkom u 18 sati.
O izlasku šestog po redu broja „Naše prošlosti” posle dvogodišnjeg prekida, u organizaciji i pripremi nove redakcije, govoriće urednik dr Tatjana Mihailović, muzejski savetnik kraljevačkog Narodnog muzeja, a radove će predstaviti Gordana Gavrić, savetnik direktora Zadužbine Svetog Manastira Hilandara, dr Uroš Šešum, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr Miloš Matić, muzejski savetnik Etnografskog muzeja u Beogradu.
