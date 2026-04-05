Srbija

ŽIVORAD MILETIĆ DOBITNIK „ČIČKA“: Nagrada za satiru piscu iz Supske (FOTO)

Зорана Рашић
Zorana Rašić

05. 04. 2026. u 08:39

JAGODINSKI književni klub „Đura Jakšić“ nagradu za savremeni doprinos srpskoj satiri „Žikica Jovanović Čičak“ za 2025. godinu jednoglasno je dodelio književnom stvaraocu iz Supske, kod Ćuprije, Živoradu Miletiću.

ЖИВОРАД МИЛЕТИЋ ДОБИТНИК „ЧИЧКА“: Награда за сатиру писцу из Супске (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Ovu nagradu klub je ustanovio 2006. godine, čuvajući uspomenu na Žikicu Jovanovića Čička (55), novinara Radio Jagodine i satiričara, koji je preminuo godinu dana ranije. Sastoji se od unikatne povelje i novčanog iznosa koji je dar Skupštine grada Jagodine, a Miletiću je dodeljena za njegovu poslednju knjigu satirične poezije pod nazivom „Srpska posla“.

U obrazloženju je, između ostalog, navedeno da autor slikovito, upečatljivo i šarmantno, iz vizure čoveka sa bogatim iskustvom, oslikava svet u kome živimo.

- Biti u društvu sa Predragom Peđom Trajkovićem, Slobodanom Žikićem, Bajom Džakovićem, Miletom Lazarevićem i drugim dobitnicima „Čička“ za mene je velika čast i podstrek za dalji rad. Svakako da cilj satirične pesme nije da bilo koga diskredituje ili povredi već kako to u recenziji ističe profesorka Snežana Bihler, da čitaoca navede na razmišljanje, da ga uči kako da kritički misli – rekao je ovim povodom, a nakon uručenja nagrade, pisac iz Ćuprije.

Ovaj autor do sada je objavio šest knjiga poezije od kojih je samo poslednja satirična, pa ga je nagrada posebno obradovala.

Miletić je ceo radni vek proveo u Švajcarskoj, a pisanjem se bavi od školskih dana. Član je Udruženja književnika Srbije  i ćuprijskog KK „Dušan Matić“. Nagradu mu je u Jagodini u prisustvu brojnih ljubitelja pisane reči uručila predsednica Književnog kluba „Đura Jakšić“, profesorka Snežana Bihler.

