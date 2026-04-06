NEMAČKA krupnim koracima kreće ka ratu, a nemački kancelar Fridrih Merc, po uzoru na Adolfa Hitlera, želi da pokrene novi svetski sukob, izjavio je predsednik saveta pokreta "Druga Ukrajina" Viktor Medvedčuk, prenose RIA Novosti.

Portal nemačkog lista "Frankfurter rundšau" ranije je objavio da je Nemačka pooštrila pravila za izlazak iz zemlje za vojno sposobne muškarce: izmene zakona o vojnoj obavezi, koje su stupile na snagu 2026. godine, obavezuju muškarce starosti od 17 do 45 godina da dobiju dozvolu za odlazak u inostranstvo duži od tri meseca.

Nakon javnog odjeka koji je ova informacija izazvala, agencija "DPA", pozivajući se na predstavnika nemačkog Ministarstva odbrane, saopštila je da će odlazak iz zemlje zasad biti moguć bez dozvole Bundesvera, ali samo dok vojna služba u zemlji ostaje dobrovoljna.

"Nemačka se krupnim koracima kreće ka svetskom ratu, očigledno strahujući da bi on mogao početi bez nje, iako dva svetska rata nisu prošla bez Nemaca i donela su zemlji katastrofalnu štetu, a njenom narodu ogromna stradanja. Ali, kako izgleda, ni dva puta nisu bila dovoljna: rukovodstvo Savezne Republike Nemačke odlučilo je da pokuša još jednom. Prošle nedelje u nemačkim medijima odjeknula je senzacija… U okviru zakona o modernizaciji vojne službe uvedena je obaveza da svi muškarci od 17 do 45 godina dobiju dozvolu za odlazak iz zemlje", napisao je Medvedčuk u autorskom tekstu objavljenom na sajtu pokreta.

Kako istakao, Merc već duže vreme "po uzoru na Hitlera obožava rat, koji nas, Evropljane, ujedinjuje kao nikada u poslednjim decenijama".

Kancelar, dodaje on, ne vidi mogućnost deeskalacije u Evropi i zalaže se za nastavak ukrajinskog sukoba.

"Kada Merc viče da se 'Nemačka vraća', neminovno se nameću asocijacije na nacističku Nemačku. I Hitler je sa manijakalnom strašću krenuo da 'uvodi red' u zemlji i svetu… Merc ide putem pomahnitalog firera, ne skrećući, povećavajući vojsku i propagirajući dobro poznati slogan 'topovi umesto maslaca'", naglasio je Medvedčuk.

Predsednik saveta pokreta "Druga Ukrajina" smatra da se danas od Evropske unije, umesto ekonomskog saveza, "užurbano pravi četvrti rajh", koji sanja o novom blickrigu.

"Povećani vojni rashodi trebalo bi da padnu na teret 'poraženih necivilizovanih naroda'. Kao što vidimo, ujedinjenje Nemačke odigralo je zlobnu šalu. Umesto mirne države stvorilo je vojnog monstruma koji, kao i više puta u istoriji, pokušava da postane glavni inicijator novog svetskog rata", zaključio je on.

(RT Balkan)