SUTRA U 13 ČASOVA: Predsednik Vučić obraća se građanima
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratiće se medijima sutra u 13 časova, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Kako je navedeno, predsednik Vučić će se medijima obratiti u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
Vučić će prethodno obaviti konsultacije sa predstavnicima Socijalističke partije Srbije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i Socijaldemokratske partije Srbije.
Predsednik je danas razgovarao sa predstavnicima Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda i predstavnicima Mi - glas iz naroda.
Vučić je konsultacije sa strankama o dve teme - vanrednim parlamentarnim izborima i o odnosu prema EU i postupanju Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu - počeo u petak, kada je razgovarao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara i Stranke pravde i pomirenja.
Predsednik je nakon prvog dana konsultacija izjavio da je političke stranke pozvao na konsultacije zato što smatra da se čovečanstvo nalazi na ivici ambisa i zato što su potrebne ozbiljne odluke.
(Tanjug)
SUTRA NASTAVAK KONSULTACIJA: Vučić će ugostiti predstavnike ovih partija
06. 04. 2026. u 14:53
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
