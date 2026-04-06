NOVI SNIMAK BAHATE VOŽNJE RAZLJUTIO JAVNOST: Direktan sudar izbegnut u sekundi (VIDEO)

DRUŠTVENE mreže kao da su preplavljene potpuno zastrašujućim snimcima vožnje po Srbiji, a ovaj stiže iz okoline Đurđeva gde je vozač zamalo imao direktan sudar sa kamionom koji je preticao putnički autobus!

Sigurnosna kamera na automobilu prikazuje kako je vozač počeo naglo da smanjuje brzinu jer je primetio da se ispred njega dešava nešto što nikako ne bi smelo - kamiondžija je prešao u suprotnu traku i počeo da pretiče autobus.

Vozač autobusa nije usporio, nemoguće da nije video automobil koji prilazi, ali ništa od toga ga nije omelo u nameri.

U prilog tome koliko je situacija bila alarmantna, govori i činjenica da je osoba za volanom automobila morala malo i da siđe sa puta da bi pokušala da izbegne direktan sudar.

Nije poznato da li je incident prijavljen policiji, ali ostaje nada da jeste i da će ovakve scene potpuno bahate vožnje postati sve ređe u našoj zemlji.

Mada, ako je suditi po komentarima - daleko smo od toga jer mnogi zapravo smatraju da je nekako za sve kriv vozač automobila.

"Da si vozio malo brže od kamiona, da nisi davio, ne bi ni došao u ovu situaciju. Ja kad vozim kola, ja uopšte ne vidim ovu situaciju nemam problem valjda zato što ga teram iznad ograničenja. Dok kamion kad vozim pretičem neki put jedno vozilo nekada kolonu, visim vam na braniku popizdim... Teraj 95-100 i nemaš problem", piše u jednom od komentara, dok u drugom: "Put na kome ima mesta za 3 šlepera, plus ravan sve vidiš na lepoj udaljenosti, ali ljudi toliko komplikuju da je to neverovatno... Ljudi voze 75-80 tuda i naprave svima problem... Vozi ga brate sšta kilaviš".

To su samo dva primera. Konkretno tim osobama ništa nije značilo kada su im drugi skrenuli pažnju na ograničenja...

Zapravo mnogi su se složili da je potez Novi Sad-Zrenjanin i ceo segment oko Đurđeva poznat po bahatim vozačima, pa je možda najveće pitanje da li bi trebalo pojačati kontrolu na toj deonici ako već vozačku dozvolu ima i toliko ljudi koji ne brinu o bezbednosti.

