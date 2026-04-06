SRBI ZASIJALI U DERBIJU BELGIJE: Stanković bolji od Cvetkovića, Briž osvojio tri važna boda (VIDEO)
KAKVA utakmica u 1. kolu plej-ofa belgijske Župiler lige. Briž je kao domaćin pobedio Anderleht sa 4:2, a srpski fudbaleri Alkesandar Stanković i Mihajlo Cvetković su pružili sjajne partije.
Obojica su uspela da se upišu u strelce, samo što je razlog za slavlje imao sin trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića.
Izabranici Ivana Leka su fantastično otvorili utakmicu, u razmaku od 22 minuta postigli su tri pogotka, poveli sa 3:0 i praktično rešili pitanje pobednika.
Najpre je u 15. minutu za vođstvo pogodio Kirjani Sabe, prednost je duplirao Stanković u 29, dok se Kristos Colis u 37. minutu uspeo da se upisao u strelce.
Srpskom vezisti je ovo bio peti prvenstveni gol, ima i dve asistencija na 30 odigranih utakmica.
Andreleht je u drugom poluvremenu popravio utisak. U 55. minutu Torgan Azar je smanjio vođstvo domaćina, da bi u prvom minutu nadoknade sjajni Cvetković uneo neizvesnost u utakmicu svojim šestim pogotkom u šampionatu Beligije.
Ipak, sve dileme oko pobednika otklonio je Romeo Vermant u četvrtom minutu nadokdane i tako omogućio timu da nastavi poteru za Sen Žilom za titulu.
Briž je drugi na tabeli sa 35 bodova, ima jedan manje od pomenutog Sen Žila. Njihov meč na programu je 19. aprila od 18.30 na stadionu "Jan Brejdel".
