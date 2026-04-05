Srbija

POZIV DAVAOCIMA: Sutra dve akcija davanja krvi u Braničevskom okrugu

Dušanka Novković

05. 04. 2026. u 11:47

POŽAREVAC – U ponedeljak, 6. aprila, Crveni krst organizuje dve akcije davanja krvi u Braničevskom okrugu.

ПОЗИВ ДАВАОЦИМА: Сутра две акција давања крви у Браничевском округу

Jedna akcija održava se u Domu Crvenog krsta u Požarevcu, od 8 do 14, a druga u Tehničkoj školi u Žagubici, od 9 do 13 sati. Apeluje se na sve punoletne građane da se odazovu u što vrećem broju, kako bi pomogli ugroženim pacijentima.

