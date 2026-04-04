KONKURS SA POVODOM: Jagodinska biblioteka nagradila najbolje đačke radove
JAGODINSKA biblioteka „Radislav Nikčević“ proglašenjem pobednika i dodelom nagrada završila je likovno-literarni konkurs namenjen osnovcima povodom Međunarodnog dana dečje knjige.
Iz Biblioteke su saopštili da su mladi učesnici pokazali izuzetnu kreativnost prikazujući kroz literarne, likovne i video radove svoj svakodnevni život na maštovit, duhovit i originalan način.
Žiri je imao težak zadatak da izabere najbolje, s obzirom na to da je pristigao veliki broj kvalitetnih radova.
Nagrađeni su osvajači prva tri mesta u kategorijama od prvog do četvrtog razreda i od petog do osmog. U konkurenciji mlađih učenika, najbolji su bili radovi Helene Hadžić i Bogdana Đurđevića. U konkurenciji starijih đaka, najbolje su bile Martina Milosavljević i Ivona Milanović.
Specijalne pohvale za kreativnost dobili su Iris Nikolić, Hana Tarnoci i Bogdan Tošić.
Preporučujemo
Komentari (0)