IZGRADNJA U PARAĆINSKM NASELJU „ADAKALE“: Produžava se Ulica Živke Petrović (FOTO)

U PARAĆINU je počela izgradnja nove deonice Ulice Živke Petrović, koja prolazi kroz prostor na kome su se ranije nalazili objekti gradskog „Zelenila“, tako da će postojeća ulica biti produžena za pedesetak metara i spojena sa susednom saobraćajnicom.

Foto: Z. Rašić

Izgradnja je počela zemljanim radovima, a od naredne sedmice oni će se izvoditi i u Ohridskoj ulici.

Naselje Adakale, kako se naziva ovaj deo Paraćina sa desne obale Crnice, na potesu od Crkve Svete Trojice i nekadašnjeg "Vodovoda" ka bazenu „Prestiž“, poslednjih godina mesto je intenzivne izgradnje stambenih zgrada.

Foto: Z. Rašić

Najnovija gradilišta su u neposrednoj blizini kompleksa „Prestiža“, pa aktuelni radovi u dve ulice treba da doprinesu uređenju saobraćajne infrastrukture ovog dela Paraćina.