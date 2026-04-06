SUTRA NASTAVAK KONSULTACIJA: Vučić će ugostiti predstavnike ovih partija
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nastaviće u utorak, 7. aprila od 10 časova konsultacije sa predstavnicima stranaka, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika republike.
Vučić će se u 10 časova sastati sa predstavnicima Socijalističke partije Srbije, u 11 časova sa predstavnicima Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, a u 12 sa predstavnicima Socijaldemokratske partije Srbije.
Vučić se danas sastao sa predstavnicima stranke "Mi-glas iz naroda" i sa Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda. U petak on se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara i Stranke pravde i pomirenja.
Predsednik Vučić je sazvao konsultacije sa strankama o dve teme - vanrednim parlamentarnim izborima i o odnosu prema EU i postupanju Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu, a nakon prvog dana konsultacija izjavio je da je političke stranke pozvao na konsultacije zato što smatra da se čovečanstvo nalazi na ivici ambisa i zato što su potrebne ozbiljne odluke.
