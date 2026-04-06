SRBIJA ŽELI NA NAJVEĆU SCENU - HRVATSKA NA PUTU! Srpske teniserke u borbi za Svetsku grupu Bili DŽin King kupa

Nadamo se da ćemo odavde izaći kao kvalifikanti za novembar i plej-of za Svetsku grupu, izjavio je danas selektor ženske reprezentacije Srbije Dušan Vemić uoči mečeva u Bili Džin King kupu.

Teniserke Srbije igraće u portugalskom Oeirasu u Evro-afričkoj grupi 1 Bili Džin King kupa u grupi A protiv Slovačke, Hrvatske i Litvanije.

Za Srbiju će igrati Aleksandra Krunić (730. u singlu, 8. u dublu), Lola Radivojević (145, 1.330), Teodora Kostović (161, 1.378), Mia Ristić (264, -) i Natalija Senić (366, 317).

"Već je drugi dan priprema za mečeve Bili Džin King kupa koji nas očekuju. Atmosfera je kao i uvek timska, pozitivna. Devojke su u formi, verovatno su i sve čekale sezonu na šljaci, na kojoj su i odrasle. Danas nam je poslednji dan pred takmičenje i pridružila nam se i Aleksandra Krunić. Planirani tim je kompletan. Nadamo se dobrim partijama ovde u Portugaliji, već od sutra protiv Slovačke", rekao je Vemić, preneo je TSS.

Srbija će sutra od 11 časova igrati protiv Slovačke.

"Imaju iskusan tim. Ne znamo ko će zaigrati za njih, jer im je nekoliko vrhunskih igračica iz Top 100 sa VTA liste bilo rovito u poslednjih mesec dana. To nije do nas, jer ko god da se pojavi na terenu, da igra, mi ćemo biti spremni. Nadamo se i verujemo da će to da bude dovoljno", izjavio je Vemić.

Srpska teniserka Lola Radivojević je rekla da je spremna za mečeve.

"Prva dva dana su protekla u super atmosferi. Dugo se nismo videle i svi smo se sada skupili. Spremne smo da igramo, odlično se osećamo. Odlična je atmosfera u timu. Prvi meč igramo protiv Slovačke. Ko god da bude igrao daće sve od sebe i ići će na pobedu", poručila je Radivojević.



