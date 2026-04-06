SEZONA IZ SNOVA ZA LUKU JOVIĆA: Srbin dobio vredno priznanje u Grčkoj

SRPSKI fudbaler Luka Jović igra odlično ove sezone i jedan je od najzaslužnijih što AEK iz Atine krupnim koracima juriša ka tituli šampiona Grčke.

Reprezentativac naše zemlje je dobio vredno priznanje, proglašen je za najboljeg igrača meseca marta.

Nema dileme da je nagrada zaslužena. Jović je na četiri utakmice postigao tri gola. Dva puta je to uradio u remiju sa Atromitosom (2:2) i jednom je bio strelac u ubedljivom trijumfu protiv Kifisije (3:0).

On je osvojio ubedljivo najviše glasova - 53,84 odsto i tako iza sebe ostavio Aleksandera Jeremejefa (13,69), koji je za PAOK postigao četiri gola u martu. Na ovoj listi bio je još jedan Srbin Lazar Kojić. Igrač Panetolikosa je dobio 2,37 odsto glasova.

Jović je trenutno drugi strelac prvenstva sa 16 golova, jedan više je postigao Olimpijakosov napadač Ajub El Kabi.

Podsetimo, AEK je prvi na tabeli sa 63 boda, ima pet više od crveno-belih na pet kola do kraja šampionata.

