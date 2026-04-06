SEZONA IZ SNOVA ZA LUKU JOVIĆA: Srbin dobio vredno priznanje u Grčkoj
SRPSKI fudbaler Luka Jović igra odlično ove sezone i jedan je od najzaslužnijih što AEK iz Atine krupnim koracima juriša ka tituli šampiona Grčke.
Reprezentativac naše zemlje je dobio vredno priznanje, proglašen je za najboljeg igrača meseca marta.
Nema dileme da je nagrada zaslužena. Jović je na četiri utakmice postigao tri gola. Dva puta je to uradio u remiju sa Atromitosom (2:2) i jednom je bio strelac u ubedljivom trijumfu protiv Kifisije (3:0).
On je osvojio ubedljivo najviše glasova - 53,84 odsto i tako iza sebe ostavio Aleksandera Jeremejefa (13,69), koji je za PAOK postigao četiri gola u martu. Na ovoj listi bio je još jedan Srbin Lazar Kojić. Igrač Panetolikosa je dobio 2,37 odsto glasova.
Jović je trenutno drugi strelac prvenstva sa 16 golova, jedan više je postigao Olimpijakosov napadač Ajub El Kabi.
Podsetimo, AEK je prvi na tabeli sa 63 boda, ima pet više od crveno-belih na pet kola do kraja šampionata.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
CRNO-BELA EUFORIJA! Jedan od najvećih ljubimaca "grobara" stiže u KK Partizan?
06. 04. 2026. u 15:15
NEZAPAMĆEN PREOKRET IZ ATINE: Crvena zvezda direktno u Ligi šampiona?!
06. 04. 2026. u 10:13
CELA HRVATSKA BRUJI O SRBINU! Posle Dušana totalni jad i beda u Splitu
06. 04. 2026. u 10:47
INTER BEŽI, A ONI SE BORE: Napoli i Milan jure zaostatak za vodećim "neroazurima"
SAMO bod razdvaja Napoli i Milan pred njihov obračun ovog ponedeljka na "Dijego Armando Maradoni". Oba tima još gaje nadu za Skudeto, ali poraz bi im gotovo sigurno zatvorio vrata titule, pogotovo nakon sinoćeg trijumfa Intera nad Romom.
06. 04. 2026. u 09:30
NOVAK ĐOKOVIĆ GLEDA I NEVERUJE: Pojavio se novi Rafa! "Klinac" je upravo osvojio ATP titulu
Najnovije vesti iz tenisa iznenadile su mnoge, a među njima je sigurno i Novak Đoković koji je taman pomislio kao je "Rafu" poslao u penziju, kad ono - Španija ima novog.
06. 04. 2026. u 17:46
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
