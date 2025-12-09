Srbija

PARAĆINCI, DARUJTE KRV: Prva decembarska akcija u četvrtak

Зорана Рашић
Zorana Rašić

09. 12. 2025. u 11:51

U SARADNjI sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša Crveni krst Paraćin organizovaće u četvrtak još jednu akciju doborovljnog davalaštva krvi, prvu u ovom mesecu.

ПАРАЋИНЦИ, ДАРУЈТЕ КРВ: Прва децембарска акција у четвртак

Foto: Z. Rašić

Doniranje krvi biće sprovedeno u prostorijama te humanitarne organizacije u periodu od 8 do 14 časova.

Dobrodošli su svi punoletni Paraćinci, redovni davaoci dragocene tečnosti, kao i oni koji krv nameravaju da daju prvi put.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?