TRAJU TAKMIČENJA U ŠKOLSKOM SPORTU: Za atletiku u Paraćinu ogromno interesovanje (FOTO)

U SISTEMU školskog sporta u Paraćinu se uveliko održavaju opštinska takmičenja, a sudeći prema broju učesnika, osnovci i srednjoškolci vole sport, na radost profesionalaca u fizičkom vaspitanju - njihovih nastavnika.

Foto: Fejsbuk/OŠ "Đura Jakšić" Paraćin

Za decu koja vole atletiku - sa razlogom nazvanom „kraljicom sportova“ - takmičenje je održano na dve lokacije. Osnovci i srednjoškolci trčali su na terenu Fudbalskog kluba SFS Borac, dok su tehničke atletske discipline – skok u dalj, skok u vis i bacanje kugle – vorteksa, održane u krugu Osnovne škole „Đura Jakšić“.

Po rečima Darka Bajkića, koordinatora Saveza za školski sport Srbije. najmlađi su u okviru mini atletike trčali sprint na 60 metara, bacali su vorteks i skakali u dalj, dok su starijim učenicima pored sprinterskih disciplina bile namenjene i duže deonice - 300, 400, 600 i 800 metara.

Srednjoškolci su snagu i veštinu odmeravali i na 1000 metara, a jedna od atletskih disciplina bila je i štafeta u svim kategorijama.

Foto: Fejsbuk/OŠ "Radoje Domanović" Paraćin

Najbolji na opštinskom takmičenju tokom zime pripremaće se za Okružno, koje će biti održano krajem marta ili početkom aprila u susednoj Ćupriji.