DESPOTOVAC U PROJEKTU „E-UPRAVA ZA SVE“: Efikasnije pružanje usluga građanima

OPŠTINA Despotovac je jedna od deset lokalnih samouprava u Srbiji koja će učestvovati u projektu „eUprava za sve“, čiji je cilj podrška digitalnoj transformaciji lokalnih samouprava i unapređenju elektronskih usluga za građane.

Izvor: Fejsbuk/Opština Despotovac

Čelni čovek te opštine dr Zlatko Marjanović potpisao je tim povodom memorandum o saradnji sa direktorom Kancelarije za informacione tehnologije i eUpravu Mihajlom Jovanovićem.

Potpisivanju memoranduma sa predstavnicima odabranih opština je prisustvovala i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović.

Lokalne samouprave u ovom projektu dobiće potrebnu stručnu i mentorsku podršku u razvijanju digitalnih veština zaposlenih za efikasnije pružanje usluga građanima.