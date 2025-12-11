PREDSEDNIK VUČIĆ O PREDSTOJEĆIM IZBORIMA: "Pa kako ću ja još da vladam kada sam najgori"

PREDSEDNIK Srbije se obraća građanima iz Niša.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da nikada nije rekao da će da se kandiduje za premijera, već da to nije nemoguće, a naglasio je i da Ustav Srbije neće biti promenjen i da će predsednik biti neko drugi umesto njega.

- Prvo su govorili godinama kako će Ustav da bude promenjen da bih nastavio da budem predsednik. Ustav neće biti promenjen. I to sam rekao tada, to sam rekao danas, predsednik će biti neko drugi - rekao je Vučić za TV Prva i dodao da će se o pitanju sledećeg premijera tek razgovarati i videti šta će narod reći.

Takođe, istakao je da su ljudi u Srbiji ti koji biraju svoju vlast i da je to je najvažnija stvar i naglasio da je suverenitet naroda suština funkcionisanja i postojanja jedne države.

- Sa druge strane, ja uopšte nisam rekao da ću da se kandidujem za premijera. Rekao sam da to nije nemoguće, ništa više od toga. Ali kada sam video koliko strasti i koliko je histerije, pa on će da se kandiduje za premijera, pa još će da vlada...Pa kako ću ja još da vladam kad sam najgori, najneomiljeniji i najnepopularniji, a vas narod toliko voli. Pa što, ja bih se radovao da sam na svakom mestu - rekao je Vučić.

