Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ O PREDSTOJEĆIM IZBORIMA: "Pa kako ću ja još da vladam kada sam najgori"

В.Н.

11. 12. 2025. u 10:57

PREDSEDNIK Srbije se obraća građanima iz Niša.

ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ О ПРЕДСТОЈЕЋИМ ИЗБОРИМА: Па како ћу ја још да владам када сам најгори

Foto: Printskrin

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da nikada nije rekao da će da se kandiduje za premijera, već da to nije nemoguće, a naglasio je i da Ustav Srbije neće biti promenjen i da će predsednik biti neko drugi umesto njega.

- Prvo su govorili godinama kako će Ustav da bude promenjen da bih nastavio da budem predsednik. Ustav neće biti promenjen. I to sam rekao tada, to sam rekao danas, predsednik će biti neko drugi - rekao je Vučić za TV Prva i dodao da će se o pitanju sledećeg premijera tek razgovarati i videti šta će narod reći.

Takođe, istakao je da su ljudi u Srbiji ti koji biraju svoju vlast i da je to je najvažnija stvar i naglasio da je suverenitet naroda suština funkcionisanja i postojanja jedne države.

- Sa druge strane, ja uopšte nisam rekao da ću da se kandidujem za premijera. Rekao sam da to nije nemoguće, ništa više od toga. Ali kada sam video koliko strasti i koliko je histerije, pa on će da se kandiduje za premijera, pa još će da vlada...Pa kako ću ja još da vladam kad sam najgori, najneomiljeniji i najnepopularniji, a vas narod toliko voli. Pa što, ja bih se radovao da sam na svakom mestu - rekao je Vučić.

BONUS VIDEO:

Vučić u Ćacilendu nakon terorističkog akta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?
Ekonomija

0 2

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

08. 12. 2025. u 10:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNI OBRT! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom

TOTALNI OBRT! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom