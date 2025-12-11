"UKOLIKO RUSI NE REŠE DO 15. JANUARA, UZEĆEMO STVAR U SVOJE RUKE" Vučić o rešenju rafinerije NIS

PREDSEDNIK Vučić komentarisao je položaj Srbije u vezi sa kompanijom NIS.

Foto: Promo

- Građani do sada nisu osetili, u nekom trenutku će osetiti, onog sekunda kada banka prekinu platni promet sa NIS-om. Ljudima će biti potrebno da 40-50 kilometara putuju da toče gorivo. Mi ćemo to rešiti 15. januara, a izdržaćemo valjda mesec dana. Verujem da ćemo na kraju krajeva uspeti da rešimo.

-Mi imamo timove koji rade, uvozimo derivate. Mislim da uskoro ističu operativne rezerve NIS-a. Pod rizikom smo velikim, pratićemo, radićemo dan za danom. Ukoliko Rusi ne reše stvari do 15. januara, uzećemo stvar u svoje ruke. Rusi žele da ostanu tu, nije u pitanju novac, to je politička stvar. Time misle da je to važno sredstvo uticaja u regionu, ne samo u Srbiji. Ono što se nadam da će razumeti da Srbija ne može da NIS-a i da smo se žrtvovali. Nemojte da smetnete s uma da mi 8-9 meseci imamo najavu sankcija. Sve što su tražili smo uradili, više nego korektno smo se držali. Ne znam šta je smisao. Srbija će ako bude primorana platiti veoma visoku cenu, imamo novac. Srbija ima mnogo više nego ljude misle. Smejali su mi se kada sam proveravao koliko ima goriva, da li ima dovoljno. U takvim vremenima živimo da nikada ne znate šta nas sutra čeka - istakao je predsednik.