"NIŠKI AERODOROM JE BOLJE POZICIONIRAN OD BEOGRADSKOG" Vučić najavio novu fazu gradnje i povratak low-cost letova

11. 12. 2025. u 10:28 >> 10:32

PREDSEDNIK Vučić je kazao da na niškom aerdodromu treba da rade još jednu fazu.

- Oko 100 miliona evra dodatnih je to. Niški aerodorom je bolje pozicioniran od beogradskog. Gledaćemo da ga podižemo dalje. Danas je veliki dan za nas. Dve kompanije iz Evropske unije. Godine 2012. prosečna plata u Nišu je bila 312 evra, danas je 900 evra. Danas imamo 10 ili 11 fabrika u čijem dolaženju sam učestvovao. Sa Aristonom sam imao tri susreta u Dalasu, četiri u Srbiji. Morate da pomognete subvencijama, pružite pažnju. Zašto je ta fabrika važna? Važna je zbog grada, opštine. Bez fabrika nema života - naveo je predsednik.

Vučić ističe da misli da postoje ljudi koji su razumni.

- Nemojte da smetne sa uma da je Niš dobio auto-put, Niš se nalazi na raskrsnici puteva. Pare iz Beograda i drugih razvijenijih delova idu u Niš. Sada novac dolazi u Niš. Istina je da zbog milion stvari najviše novca ostaje u Beogradu. Gledamo da uzmemo i damo u nerazvijena područja. Gradićemo stadion u Čairu, 15.000 gledalaca. Biće lepotica, veći od leskovačkog i zaječarskog - rekao je predsednik.

