DSS PONOVO OPLEO PO BLOKADERIMA! Piper otkrio kakav im se raskol dešava

V.N.

11. 12. 2025. u 10:56

BIVŠI medijski koordinator Novog DSS-a Uroš Piper objavio je da je DSS ponovo opleo žestoko po blokaderima.

Foto: Printscreen/Iks

Piper je objavio:

- Potpredsednik DSS Predrag Marsenić komentariše blokaderske proteste i kaže "DA JE BILO ZA OČEKIVATI" to što blokaderi više ne mogu da okupe ljude na ulici! "Jeste da je tenzija opala, ali to je bilo za očekivati", kaže desna ruka Miloša Jovanovića! DSS je svestan da je na 1,2%, da im blokaderi uzimaju glasove i sad zbog toga UDARA PO BLOKADERIMA

- Marsenić dodaje da je prošao pik blokaderskog protesta i navodi kao termine dok ih opisuje "GAŠENjE i ZAMIRANjE", uz odmah ispravku (da ne naljuti do kraja blokadera) "umirenje protesta". Peđa, politički su vas sahranili blokaderi, zameniće vas kao opoziciju u skupštinskim klupama 2027. pa će DSS od tada gledati sednice parlamenta samo na TV!

Foto: Printskrin

