MARATONCI ZATVARAJU SAOBRAĆAJ U NOVOM SADU: U nedelju i privremene izmene trasa autobusa javnog prevoza

Slobodan Bajić

10. 10. 2025. u 13:56

ZBOG 33. Novosadskog maratona, trke dugoprugaša koja će biti održana u nedelju, 12. oktobra, za saobraćaj će od 10 do 16 časova biti zatvorene ulice kojima ide trasa atletičara , od Trga slobode, gde je start trke, pa Beogradski kej, Kej Žrtava racije, Bulevar cara Lazara, dr Sime Miloševića, dr Zorana Đinđića, dr Ilije Đuričića, Jrečekova, Fruškogorska, Bulevar despota Sdtefana, Dunavska i Zmaj Jovina.

МАРАТОНЦИ ЗАТВАРАЈУ САОБРАЋАЈ У НОВОМ САДУ: У недељу и привремене измене траса аутобуса јавног превоза

Okretne stanice maratobaca su na Beogradskom keju, kod Doma Vojske Srbije i na Bulevaru despota Stefana kod „Helikoptera“.

Takođe, u tom terminu, od 10 do 16 časova privremeno će biti izmenjene trase autobuskih linija broj 1, 6, 8, 13 i ukinuti poslaci na autobuskim linijama 11A i 11B.

