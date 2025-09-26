JEDNOSTAVNIJI PRISTUP USLUGAMA JAVNE UPRAVE: besplatna registracija na portalu E-uprava
Opština Despotovac obaveštava građane da mogu besplatno da se registruju na portal eUprava i da postanu eGrađani, što im olakšava jednostavan i brz pristup brojnim elektronskim uslugama i servisima javne uprave.
Neke od usluga su prijava i uvid u lične podatke iz državnih evidencija (lična karta, vozačka dozvola, pasoš, zdravstvena knjižica, poreska evidencija…), zakazivanje termina u državnim institucijama (MUP, APR, RFZO…), elektronsko podnošenje zahteva i praćenje statusa predmeta, prijava prebivališta i boravišta, idavanje izvoda iz MKR, MKV, MKU i uverenja o državljanstvu, elektronski upis dece u vrtiće i škole, – eRecepti, eZdravlje i druge usluge iz oblasti zdravstva, kao i mnoge druge usluge bez potrebe odlaska na šalter.
EGrađaninu je na raspolaganju eSanduče Portala eUprava za elektronski prijem dokumenata kao i aplikacija za potpisanje dokumenata u klaudu.
Korisnici koji koriste ovaj način prijave pored Portala eUprava, mogu da koriste i Portal lpa.gov.rs – da provere porez na imovinu, kao i da elektronski plate porez, da provere svoje podatke u Centralnom registru stanovništva i da prijave sve eventualne nepravilnosti sa svojim podacima.
