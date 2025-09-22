MAJA GOJKOVIĆ SA PREDSTAVNICIMA KINESKE KOMPANIJE O PROJEKTU „VETROZELENA“: Izgradnja vetroelektrane na teritoriji Pančeva

PREDSEDNICA Pokrajinske vlade Maja Gojković razgovarala je danas u Novom Sadu sa predsednikom Upravnog odbora PowerChina Resources Limited Džung Haisijangom o projektu izgradnje vetroelektrane „Vetrozelena“, koji će ta kineska kompanija realizovati na teritoriji Pančeva.

Pres služba Pokrajinske vlade

Kako je saopšteno sa sastanka, predstavnici kompanije Power China obavestili su Gojkovićevu o dosadašnjim aktivnostima na projektu i razgovarali o mogućnostima za dalje investicije u oblasti obnovljivih izvora energije u Srbiji.

Sagovornici su istakli da je susret predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića sa rukovodstvom kompanije, prilikom njegove nedavne posete Kini, dao dodatnu podršku projektu „Vetrozelena“.

Haisijang je zahvalio Pokrajinskoj vladi na dosadašnjoj podršci projektu i napomenuo da se „Vetrozelena“ realizuje u skladu sa svim zakonima i propisima Republike Srbije. Prema njegovim rečima, završetkom izgradnje i puštanjem u rad vetroelektrane, koja će biti instalisane snage od 300 megavata, oko 200.000 domaćinstava imaće pristup zelenoj energiji.







