VEČITI MRAK LAŽNOG SJAJA: Posle Aleksandrovca, Požarevca i Ćuprije, Marija Komarac izlaže u Paraćinu

IZ Muzeja „Horeum Margi-Ravno“ u Ćupriji, u Paraćin stiže izložba poznate likovne umetnice Marije Komarac čiji je naziv „Večiti mrak lažnog sjaja“.

Foto: Z.Rašić

Domaćin je Zavičajni muzej, a svečano otvaranje zakazano je za ponedeljak, 8. septembra u 19 sati.

Izložba sadrži dvanaestak slika velikog formata, po čemu je ova umetnica prepoznatljiva, rađenih različitim tehnikama. Nastala je u poslednje tri godine njenog stvaralaštva, a centralna tema su odnosi između muškarca i žene, uz emotivnu analizu uvek prisutnog jaza koji se, sa godinama, često produbljuje.

Ova postavka je premijerno bila izložena u Aleksandrovcu, a posle Požarevca i Ćuprije biće otvorena četvrti put u autorkinom rodnom gradu, uz poruku upućenu ljudima da se u svakom trenutku istrajno bore za ljubav.