OPREDELJENE SUBENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U KRAGUJEVCU: Ove godine dobiće ih 63 nezaposlenih

Programima subvencionisanog samozapošljavanja i javnih radova u Kragujevcu su ove godine obuhvaćene su 63 osobe. Nacionalna služba za zapošljavanje i lokalna samouprava kao partneri na programu za njih su opredelili više od 20 miliona dinara.

Foto : V.Hadžić

Gradski savet za zapošljavanje dao je saglasnost na predloženu listu kandidata po Javnom pozivu nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje. Za program samozapošljavanja izdvojeno je 13.380.000 dinara za 35 lica, dok je za javne radove izdvojeno 6.650.000 dinara za angažovanje 28 lica. Učešće grada u ovim programima je 55%, dok Nacionalna služba za zapošljavanje učestvuje sa 45%.

-Programi samozapošljavanja znače puno za privredu grada Kragujevca. Održivost takvih programa na zavidnom nivou, negde oko 38 odsto i u stalnom je rastu. Ovakve mere imaju višestruku korist. Jedna od njih je i izlaženje nekih delatnosti iz „sive zone“, tako da legalizovanjem svog posla oni dobijaju značajan finansijski input da mogu da nastave da se bave svojom delatnošću, da zapošljavaju još više lica, što nam je prioritet kao i saamoodrživost njihovog biznisa – rekao je Radomir Erić, član Gradskog veća za privredu

U programu zapošljavanja kroz javne radove postoji mogućnost da sredstva opredeljena za ovu namenu budu i veća, odnosno da se, ukoliko sredstva koja su predviđena za druge programe ne budu utrošena do kraja, preusmere na za ovaj.

U Kragujevcu trenutno ima 9000 nezaposlenih lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.