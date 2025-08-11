Srbija

„ZAGRMELE“ MOĆNE FREZE: U Progorelici kod Kraljeva održan skup ljubitelja motokultivatora

Goran Ćirović

11. 08. 2025. u 11:50

Uz svečani defile centrom sela i jednom deonicom Ibarske magistrale, prigodan kulturno-umetnički i zabavni program, zanimljiva takmičenja i druženje do kasnih večernjih sati, u Progorelici nadomak Kraljeva minulog vikenda održan je tradicionalni, 11. po redu, skup ljubitelja motokultivatora - „Frezijada 2025“.

„ЗАГРМЕЛЕ“ МОЋНЕ ФРЕЗЕ: У Прогорелици код Краљева одржан скуп љубитеља мотокултиватора

G.Šljivić

U organizaciji ovdašnjeg Udruženja građana „Dolina kraljeva“, Mesne zajednice Progorelca i istoimenog fudbalskog kluba, jedinstvena i sve popularnija manifestacija okupila je četrdesetak vlasnika i ljubitelja ovih lakih poljoprivrednih mašina iz čitavog kraljevačkog kraja i okoline.

G.Šljivić

 

- Ova manifestcija iz godine u godinu ima sve više poklonika, pa tako uz učesnike i takmičare tu su i oni koji nemaju ovu poljoprivrednu mašinu ali dolaze u Progorelicu kako bi se bar provozali frezom i ušestvovali u defileu - kaže Slavko Marić, predsednik Udruženja „Dolina kraljeva“, dodajući da su, kao i prethodnih godina, za tri najlepše ukrašene freze predviđene originalne nagrade.

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

G.Šljivić

 

Meštani Progorelice ponosno ističu da ovo selo nadomak Kraljeva, na samom ulasku u ibarsku klisuru, u Srbiji ima najviše freza po glavi stanovnika. Još početkom osamdesetih godina prošlog veka, ponajviše zbog nedostatka novca kao i usitnjenosti zemljišta u ataru svog sela, meštani su, naime, dali prednost frezi u odnosu na traktor kao poljoprivrednoj mašini, a mnogi su je i (sa)čuvali gotovo kao člana porodice.

G.Šljivić

 

- Tada je bilo mnogo lakše i isplativije da se za obradu manjih poljoprivrednih parcela, voćnjaka i malinjaka koriste freze, a ne traktori. Vremena su se promenila, ali su freze ostale veoma zastupljene u Progorelici, pa je ova manifestacija i svojevrsni praznik našeg sela i prilika da na delu demonstriramo našu na daleko čuvenu gostoljubivost – kaže Tomislav Vujović, predsednik MZ Progorelica.

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

G.Šljivić

 

Kao centralni i najznačajniji deo manifestacije upriličen je tradicionalni defile, a nakinđurene freze na kojima su se vijorile srpske zastave, „zagrmele“ su lokalnim putem kroz selo i vrelim asfaltom Ibarske magistrale.

G.Šljivić

 

DRUŽENjE

U sklopu „Frezijade“ održan je turnir lokalnih fudbalskih klubova i takmičenje u brzom i veštom upravljanju motkultivatorom. A, kako to priliči ovakvoj manifestaciji, nije izostalo ni popularno „treće poluvreme“, pa je uz iće i piće, muziku i dobro raspoloženje, druženje potrajalo do kasnih večernjih sati.

G.Šljivić

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO ĆE IZAZVATI MNOGE REAKCIJE: Evo šta su delije noćas uradile povodom dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)

OVO ĆE IZAZVATI MNOGE REAKCIJE: Evo šta su "delije" noćas uradile povodom dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)