„ZAGRMELE“ MOĆNE FREZE: U Progorelici kod Kraljeva održan skup ljubitelja motokultivatora

Uz svečani defile centrom sela i jednom deonicom Ibarske magistrale, prigodan kulturno-umetnički i zabavni program, zanimljiva takmičenja i druženje do kasnih večernjih sati, u Progorelici nadomak Kraljeva minulog vikenda održan je tradicionalni, 11. po redu, skup ljubitelja motokultivatora - „Frezijada 2025“.

G.Šljivić

U organizaciji ovdašnjeg Udruženja građana „Dolina kraljeva“, Mesne zajednice Progorelca i istoimenog fudbalskog kluba, jedinstvena i sve popularnija manifestacija okupila je četrdesetak vlasnika i ljubitelja ovih lakih poljoprivrednih mašina iz čitavog kraljevačkog kraja i okoline.

G.Šljivić

- Ova manifestcija iz godine u godinu ima sve više poklonika, pa tako uz učesnike i takmičare tu su i oni koji nemaju ovu poljoprivrednu mašinu ali dolaze u Progorelicu kako bi se bar provozali frezom i ušestvovali u defileu - kaže Slavko Marić, predsednik Udruženja „Dolina kraljeva“, dodajući da su, kao i prethodnih godina, za tri najlepše ukrašene freze predviđene originalne nagrade.

G.Šljivić

Meštani Progorelice ponosno ističu da ovo selo nadomak Kraljeva, na samom ulasku u ibarsku klisuru, u Srbiji ima najviše freza po glavi stanovnika. Još početkom osamdesetih godina prošlog veka, ponajviše zbog nedostatka novca kao i usitnjenosti zemljišta u ataru svog sela, meštani su, naime, dali prednost frezi u odnosu na traktor kao poljoprivrednoj mašini, a mnogi su je i (sa)čuvali gotovo kao člana porodice.

G.Šljivić

- Tada je bilo mnogo lakše i isplativije da se za obradu manjih poljoprivrednih parcela, voćnjaka i malinjaka koriste freze, a ne traktori. Vremena su se promenila, ali su freze ostale veoma zastupljene u Progorelici, pa je ova manifestacija i svojevrsni praznik našeg sela i prilika da na delu demonstriramo našu na daleko čuvenu gostoljubivost – kaže Tomislav Vujović, predsednik MZ Progorelica.

G.Šljivić

Kao centralni i najznačajniji deo manifestacije upriličen je tradicionalni defile, a nakinđurene freze na kojima su se vijorile srpske zastave, „zagrmele“ su lokalnim putem kroz selo i vrelim asfaltom Ibarske magistrale.

G.Šljivić

DRUŽENjE

U sklopu „Frezijade“ održan je turnir lokalnih fudbalskih klubova i takmičenje u brzom i veštom upravljanju motkultivatorom. A, kako to priliči ovakvoj manifestaciji, nije izostalo ni popularno „treće poluvreme“, pa je uz iće i piće, muziku i dobro raspoloženje, druženje potrajalo do kasnih večernjih sati.

G.Šljivić