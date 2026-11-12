Prljava igra Amera! Mučki udario Jokića u međunožje, Srbin odmah burno reagovao (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Memfis Grizlise rezultatom 123:118, čime su upisali šesti trijumf u deset odigranih utakmica ove sezone u NBA ligi.

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Ipak, sjajnu pobedu tima iz Kolorada obeležio je i jedan krajnje nesportski incident u kojem se na meti našao Nikola Jokić.

Tokom jednog duela pod košem, košarkaš Memfisa Kem Spenser namerno je nastavio sa grubom igrom protiv srpskog centra, da bi ga potom potpuno namerno udario u međunožje.

Ovaj prljav potez odmah je izazvao reakciju Jokića, koji je besno zatražio od sudija da pogledaju situaciju i kazne američkog košarkaša.

Snimak ovog incidenta vrlo brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao lavinu negativnih komentara na račun igrača Grizlisa.

Cam Spencer INTENTIONALLY hit Jokic in the nuts 😳 https://t.co/J1UII4u2KE — BrickCenter (@BrickCenter_) November 12, 2026

Uprkos batinama koje je trpeo na parketu, Jokić je ponovo bio najzaslužniji za novi uspeh svog tima.

Srpski reprezentativac je za 37 minuta igre ubacio 27 poena uz odličan šut iz igre (10/16), a dodao je i 11 skokova i osam asistencija, pa su mu samo dva uspešna dodavanja nedostajala za novi tripl-dabl učinak.

Odličnu partiju pružio je i Džamal Marej, koji je susret završio sa 30 poena i osam asistencija.

