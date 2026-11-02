Luka Dončić razbio Srbina u paramparčad, ali ono što mu je uživo uradio je iznenadilo sve (VIDEO)

Slovenački superstar Luka Dončić odigrao je utakmicu za pamćenje i sa 45 poena predvodio Los Anđeles Lejkerse do pobede nad Torontom (131:125)

AP Photo/Lynne Sladky

Sve je prštalo u Kripto areni, a tenzija je dostigla usijanje u drugoj četvrtini kada je šef stručnog štaba Reptorsa, Darko Rajaković, potpuno izgubio živce. Nakon serije nedosuđenih faulova nad Skotijem Barnsom, Rajaković je burno protestovao kod arbitara, a u celu priču se lukavo umešao i sam Dončić.

Slovenac je javno gestikulirao i pokazivao sudijama da srpskom treneru dodele tehničku grešku, što se na kraju i dogodilo na dva minuta pre odlaska na odmor. Zanimljivo je da su se čak i zvanični komentatori Lejkersa u prenosu usaglasili da je Toronto oštećen u tim trenucima.

Jake LaRavia hits back to back 3s, and Darko Rajaković receives a technical after getting angry with the referees, as Scottie Barnes didn't get foul calls. Luka Doncic signals the 'technical foul' and points at Rajaković Even the Lakers' commentary agreed there should have been a foul call — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) November 2, 2026

Ipak, na parketu je postojao samo jedan čovek – Luka Dončić. On je za 35 minuta ostvario čudovišan učinak: 45 poena, 15 skokova, 6 asistencija i 5 ukradenih lopti, uz šut za tri 8/12 i perfektnih 13/13 sa linije penala. Time je postao prvi igrač u istoriji "play-by-play" ere koji je u jednom poluvremenu zabeležio 5+ ukradenih lopti, 5+ trojki i 5+ skokova.

Kada su Lejkersi u trećoj deonici pobegli na ogromnih +26 (102:76), delovalo je da Reptorsima preti katastrofa. Rajaković je na četiri minuta do kraja povukao radikalnu odluku i na parket poslao kompletnu petorku rezervista – što je umalo dovelo do senzacije veka!

Predvođeni fenomenalnim Džejmisonom Betlom (ubacio 15 od svojih 20 poena u poslednjoj četvrtini), Toronto pravi neverovatnu seriju i na 43 sekunde do kraja prilazi na samo "minus pet" (125:120)! Strateg domaćih Džej Džej Redik bio je primoran da u panici vrati svoje glavne zvezde na teren. Hladnokrvni Dončić je prvo asistirao Kesleru za brutalno zakucavanje, a zatim sa penala ugasio i poslednju nadu kanadskog tima za veliki preokret.

Kod gostiju se istakao Skoti Barns sa 29 poena, dok je Ar Džej Beret dodao 22, ali ih je previsoka cena koštala očajna igra u prve tri četvrtine.

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