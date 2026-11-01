ISTORIJA U MEKSIKO SITIJU: Haotična trka iznedrila najmlađeg šampiona sveta svih vremena

Dovoljno je bilo deveto mesto na stazi "Braća Rodrigez" u Meksiko sitiju Kimiju Antoneliju da obezbedi naslov prvaka sveta, ali imao je mladi Italijan druge planove.

Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

Pobedu je odneo Msks Ferštapen, četverostruki svetski šampion, drugi je bio sedmostruki prvak sveta Luis Hamilton, ali treći na pobedničkom postolju se najviše radovao - Andrea Kimi Antoneli osvajanjem trećeg mesta na VN Meskiko sitija potvrdio je titulu i postao najmlađi šampiona Formule 1 u istoriji!

Osim toga, Antoneli je prvi Italijan posle 1953. i Alberta Askarija koji je osvojio titulu. Za više od tri godine spustio je granicu najmlađeg šampiona sveta koju je do večeras držao Sebastijan Fetel.

Luis Hamilton krenuo je sa prve startne pozicije, pošto je u subotnjim kvalifikacijama osvojio prvi pol-pozicion posle više od tri godine. Uz njega je iz prvog startnog reda krenuo Džordž Rasel, dok je treće mesto zauzeo Šarl Lekler. Kimi Antoneli startovao je kao četvrti, napredovavši za jednu poziciju zbog kazne Maksu Ferstapenu.

Vozač Mercedesa doputovao je u Meksiko sa 123 boda prednosti u odnosu na klupskog kolegu Džordža Rasela i 124 u odnosu na Hamiltona. Za matematičku potvrdu titule bilo mu je dovoljno da završi među devetoricom najboljih, bez obzira na rezultate rivala. Trećim mestom bez problema je ispunio taj uslov i obezbedio šampionski pehar četiri trke pre kraja sezone.

Trka u Meksiku donela je mnogo uzbuđenja i nekoliko promena na čelnim pozicijama. Hamilton je startovao sa pol-pozicije, ali je već u prvom krugu usledila velika borba sa klupskim kolegom Šarlom Leklerom. Monegašanin je u tom okršaju preuzeo vođstvo, ali je izleteo sa staze, zbog čega je naknadno kažnjen sa pet sekundi. Ferštapen je iskoristio situaciju i probio se na drugo mesto.

Antoneli je trku započeo sa četvrte pozicije, dok je njegov glavni rival u borbi za titulu Rasel dobio kaznu od deset sekundi zbog incidenta sa Isakom Hadžarom. Italijan je veći deo trke proveo među vodećima, a dešavanja u završnici dodatno su mu olakšala put do postolja.

Ferštapen je u 28. krugu, prilikom odlaska u boks, prestigao Leklera, koji je morao da odradi kaznu. Holanđanin je preuzeo vođstvo nakon što su svi vodeći vozači promenili gume, ali je u 45. krugu usledio prekid zbog teškog incidenta Valterija Botasa. Najpre je na stazu izašlo bezbednosno vozilo, a zatim je trka zaustavljena crvenom zastavom.

Posle ponovljenog starta nastavljena je borba za najviše pozicije. Ferštapen je sačuvao vođstvo, Hamilton se probio na drugo mesto, dok je Antoneli u 48. krugu pretekao Leklera i preuzeo treću poziciju. Novi izlazak bezbednosnog vozila usledio je u 59. krugu posle sudara Oskara Pjastrija i Arvida Lindblada, ali ni to nije sprečilo mladog Italijana da stigne do rezultata koji mu je doneo istorijsku titulu.

Antonelijev trijumf predstavlja vrhunac izuzetno brzog uspona mladog vozača. Mercedes ga je godinama pripremao za najveću scenu, a posle uspeha u nižim kategorijama odlučio je da preskoči Formulu 3 i direktno ga promoviše u Formulu 2.

Kada je Hamilton 2025. godine napustio Mercedes i prešao u Ferari, njegovo mesto dobio je tada osamnaestogodišnji Antoneli. Bila je to rizična odluka , ali i jasna potvrda poverenja u talenat koji je klub pažljivo razvijao.

Samo dve sezone posle debija u Formuli 1, Antoneli je stigao do najvećeg mogućeg uspeha. Postao je najmlađi šampion u istoriji ovog sporta i okončao više od sedam decenija dugo čekanje Italije na svetsku titulu.

Onboard with Valtteri Bottas for a sizeable crash at Turn 1 😱💥 He is out of the car and ok #F1 #MexicoGP https://t.co/XLqppzQCnL — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

The race restarts! 💨 Verstappen retains his lead but it's an epic start from Hamilton 👀 #F1 #MexicoGP https://t.co/IP0XQ0OKtv — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Lindblad and Piastri collide in dramatic fashion! 😮💥 This incident brought out the Safety Car in Mexico ⚠️ #F1 #MexicoGP https://t.co/iVhCoGTgYC — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Uskoro opširnije

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