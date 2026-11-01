ĐURAĐEVA PRIČA I BROJ 33: Jedan dečak i jedan sportista

POČETKOM jeseni prošle godine, Rade Krunić, fudbaler Crvene zvezde, džentlmen u kopačkama i humana duša, priredio je nezaboravno iznenađenje malom Đurađu Đorđeviću iz Zrenjanina i posetio ga na proslavi njegovog desetog rođendana.

Privatna arhiva

Đurađ, koji je i sam bio deo Omladinske škole FK Crvena zvezda, u tom periodu vodio je svoju najvažniju životnu borbu. Poseta njegovog fudbalskog uzora donela mu je ogromnu radost i dala dodatnu snagu da nastavi da se bori.

Godinu dana kasnije, posle teškog lečenja i operacije, Đurađ se vratio fudbalu i sada nastupa za Proleter iz Zrenjanina, a na njegovom dresu nalazi se broj 33 !

Isti broj koji na dresu nosi kapiten Crvene zvezde, Rade Krunić.

Taj broj za Đurađa nije samo broj na dresu, on je uspomena na poseban susret, zahvalnost i inspiraciju da nikada ne odustane od svojih snova.

- Hvala Crvenoj zvezdi, njenoj Omladinskoj školi i do neba Radetu Kruniću, što su bili deo Đurađeve priče - naglašava Bojan Đorđević, Đurađev otac i sam nekada uspešan fudbalski golman, uz napomenu da ova priča bude svetionik humanisti i primer koliko mali gest velikog sportiste može da znači jednom detetu.

Đurađ je prebrodio mnogo teških trenutaka, vidi svoju bitku i ponovo igra fudbal koji obožava, a broj 33 nosi sa posebnim ponosom.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.