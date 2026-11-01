HRVATSKA NA UDARU OPASNOG NEVREMENA: Udari bure će ići i do 139 kilometara na sat, izdato važno upozorenje

HRVATSKU danas očekuje oblačno, kišovito i vetrovito vreme, a posebno opasni vremenski uslovi prognoziraju se na Jadranu, gde će duvati jaka i olujna bura.

Foto: Unsplash/Torsten Dederichs tdederichs

Podno Velebita mogući su i orkanski udari vetra, dok se u najvišim predelima očekuju susnežica i sneg, saopštio je Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske (DHMZ).

U unutrašnjosti će preovladavati oblačno vreme, dok će na Jadranu biti promenljivo oblačno. Kiša se mestimično očekuje, naročito od sredine dana, dok su na jugu mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom, prenosi Index.

Pod Velebitom udari bure do 139 kilometara na sat

Najjača vremenska pojava biće bura. Na Jadranu će duvati umerena i jaka, na udare olujna bura, dok se podno Velebita lokalno očekuju olujni vetrovi sa orkanskim udarima.

Prema jutrošnjoj pomorskoj prognozi DHMZ-a, udari bure dostizaće brzinu između 35 i 50 čvorova, dok su od sredine dana na severnom Jadranu mogući udari do 60 čvorova.

Podno Velebita očekuju se udari do 75 čvorova, odnosno približno 139 kilometara na sat.

Dobro jutro, blagdan Svih svetih nosi nam oblačno, vjetrovito i prohladno vrijeme. Već jutros mjestimice pada kiša, a slično će biti i tijekom dana. Temperatura će se držati oko desetke. Sutra još malo hladnije, tmurno i kišno uz jak sjeverac... https://t.co/VkaxX3u1Sh — Kad će Kiša (@kadcekisa) November 1, 2026

Izdato narandžasto upozorenje

DHMZ je za Velebitski kanal izdao narandžasto upozorenje zbog veoma jake i olujne bure. Meteorolozi upozoravaju na opasne uslove na moru, visoke talase i moguće prekide trajektnih i katamaranskih linija.

Narandžasto upozorenje za Ličko-senjsku županiju važi od 15 časova zbog jake i olujne bure. Mogući su poremećaji u saobraćaju, oštećenja konstrukcija, lomljenje grana i prekidi u snabdevanju električnom energijom.

Za Zadarsku županiju narandžasto upozorenje počinje da važi u 18 časova. U ostalim delovima obale na snazi su i žuta upozorenja zbog jakog vetra.

Na severnom Jadranu očekuju se visoki talasi

Vetar će tokom dana dodatno jačati, a na severnom Jadranu more bi posle podne i tokom noći moglo da bude uzburkanije.

Pomorski meteorolozi upozoravaju da bi plovidba manjim brodovima mogla da bude opasna.

Putnicima se savetuje da pre polaska provere najnovije informacije brodskih prevoznika o mogućim prekidima linija.

U planinskim predelima susnežica i sneg

U unutrašnjosti će duvati umeren severoistočni vetar, lokalno sa jakim udarima. Predveče su mogući i olujni udari.

U najvišim planinskim predelima kiša će ponegde prelaziti u susnežicu ili sneg. DHMZ za sada ne navodi koliko bi snega moglo da se zadrži na tlu.Temperatura vazduha u većem delu unutrašnjosti kretaće se između 6 i 11 stepeni, dok će na Jadranu biti od 11 do 16 stepeni.

(Telegraf)

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