Evo gde možete da gledate TV prenos meča Partizan - Kluž

Crno-beli danas dočekuju rumunski tim u ABA ligi.

Foto: Spartak Office Shoes / Aleksandar Secerov

Košarkaši Partizana pokušaće da nastave seriju pobeda u regionalnom takmičenju i to protiv Kluža u 6. kolu, a taj meč biće odigran u dvorani "Ranko Žeravica", koja je nekada nosila naziv "Hala sportova". Naime, "parni valjak je bio prinuđen na selidbu iz Arene, zbog održavanja koncerta, a pošto ni "Pionir" nije slobodan, onda je izbor pao na Novi Beograd.

Za ekipu Đoana Penjaroje ovaj duel dolazi u nezgodnom momentu, nakon dva uzastopna poraza u duplom kolu Evrolige, protiv Asvela i Žalgirisa u gostima. Zbog toga će igrači, pre svega, biti na psihološkom testu, s obzirom da bi im trijumf doneo malo mira za pripremu utakmice sa Makabijem na domaćem terenu (petak, 20.45).

Takođe, očekuje se da će se na teren konačno vratiti i kapiten Vanja Marinković, koji je zbog teške povrede i operacije Ahilove tetive bio van stroja čak deset meseci. Iskusni bek se oporavio, već neko vreme trenira sa saigračima u punom intenzitetu i vrlo je moguće da će dobiti određenu minutažu.

Ovaj susret zakazan je u pomalo čudnom, dnevnom terminu, počeće u 13.00, a direktan TV prenos biće na kanalu Arena premijum 1.

Kada je reč o tabeli, Partizan ima maksimalan učinak 4-0 u grupi B, dok je Kluž na skoru 2-2.

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