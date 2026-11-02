Evo gde možete da gledate TV prenos meča Partizan - Kluž
Crno-beli danas dočekuju rumunski tim u ABA ligi.
Košarkaši Partizana pokušaće da nastave seriju pobeda u regionalnom takmičenju i to protiv Kluža u 6. kolu, a taj meč biće odigran u dvorani "Ranko Žeravica", koja je nekada nosila naziv "Hala sportova". Naime, "parni valjak je bio prinuđen na selidbu iz Arene, zbog održavanja koncerta, a pošto ni "Pionir" nije slobodan, onda je izbor pao na Novi Beograd.
Za ekipu Đoana Penjaroje ovaj duel dolazi u nezgodnom momentu, nakon dva uzastopna poraza u duplom kolu Evrolige, protiv Asvela i Žalgirisa u gostima. Zbog toga će igrači, pre svega, biti na psihološkom testu, s obzirom da bi im trijumf doneo malo mira za pripremu utakmice sa Makabijem na domaćem terenu (petak, 20.45).
Takođe, očekuje se da će se na teren konačno vratiti i kapiten Vanja Marinković, koji je zbog teške povrede i operacije Ahilove tetive bio van stroja čak deset meseci. Iskusni bek se oporavio, već neko vreme trenira sa saigračima u punom intenzitetu i vrlo je moguće da će dobiti određenu minutažu.
Ovaj susret zakazan je u pomalo čudnom, dnevnom terminu, počeće u 13.00, a direktan TV prenos biće na kanalu Arena premijum 1.
Kada je reč o tabeli, Partizan ima maksimalan učinak 4-0 u grupi B, dok je Kluž na skoru 2-2.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Penjaroja zna šta Partizan mora da uradi ako želi da pobedi Kluž
01. 11. 2026. u 16:31
Velike reči legende o Tanaskoviću: Pred tim momkom je svetla budućnost!
31. 10. 2026. u 15:36
Oglasio se KK Partizan: Ovo su svi Grobari želeli da čuju!
31. 10. 2026. u 11:48
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
AMERI GLEDAJU I NE VERUJU: Potez velike ruske zvezde ostavio sve bez teksta!
Veliki potres mogao bi da zadesi NHL, pošto je Nikita Kučerov, prema navodima poznatog novinara Eliota Fridmana sa Sportsneta, zatražio odlazak iz Tampa Bej lajtninga!
31. 10. 2026. u 19:43
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)