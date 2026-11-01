Partizan napredovao na tabeli - Evo kakav je sada poredak u Superligi
Crno-beli nadomak zone plej-ofa.
Konačno su i fudbaleri Partizana uspeli i da napreduju na tabeli Superlige. Dugo je klub iz Humske bio u zoni plej-auta, "zakucan" za desetu poziciju, ali se posle trijumfa nad Zemunom (3:0) i to promenilo, na radost njegovih navijača.
Naime, "parni valjak" je sada osmi u domaće prvenstvu sa 17 bodova nakon 14 odigranih utakmica. Novi-stari trener Aleksandar Stanojević (53) uspeo je da razdrma ekipu nakon ostavke Saše Ilića (48), pa je posle Radničkog u Nišu (3:2), savladan i "fenjeraš" na stadionu JNA. Tako su crno-beli po prvi put ove sezone uspeli da ostvare dve pobede zaredom, što se odmah odrazilo i na njihov plasman.
Iskoristili su Beograđani poraz Novog Pazara od Radničkog u Kragujevcu (2:0) i preskočili tim Nenada Lalatovića. S druge strane, Radnik tek sutra igra protiv Mladosti u Lučanima (18.00), koja ima samo bod više od Partizana, dok mu Čukarički beži dva.
Što se tiče samog vrha, tu nema ozbiljnih promena. Ubedljivo prva je Crvena zvezda, sa osam bodova više od drugoplasirane Vojvodine, dok je treći pančevački Železničar, četvrti je Radnički, a peti IMT.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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