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FINANSIJSKI USPEH, PODRŠKA UGLEDNIH OSOBA Astro savet za ponedeljak, 2. novembar: Evo na koje znake povoljno utiče naglašen znak Lava

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

02. 11. 2026. u 07:00

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MESEC danas prelazi preko Marsa i Jupitera, planeta akcije i prosperiteta, u Lavu, znaku ugleda, svesti, volje, položaja.

ФИНАНСИЈСКИ УСПЕХ, ПОДРШКА УГЛЕДНИХ ОСОБА Астро савет за понедељак, 2. новембар: Ево на које знаке повољно утиче наглашен знак Лава

Foto: Freepik.com/Allexxandar

Ovi aspekti donose priliv energije, entuzijazma, radnog elana, optimizma, hrabrosti, odlučnosti i podstiču borbeni duh ali i nestrpljivost. Takođe, podstiču potrebu za promenom i donose podršku uticajnih i uglednih osoba, uspeh u finansijskim transakcijama, ekonomiji, trgovini, kao i preko putovanja i saradnje sa strancima. Stelijum u Lavu pogoduje i započinjanju privatnog biznisa, kreativnih projekata, novih ljubavi i prioširenja porodice.

Tranzit Meseca preko Marsa i Jupitera u petom zodijačkom znaku donosi najviše uspeha rođenima u drugoj i trećoj dekadi podznaka i znaka Ovna, Lava i Strelca.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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