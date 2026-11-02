FINANSIJSKI USPEH, PODRŠKA UGLEDNIH OSOBA Astro savet za ponedeljak, 2. novembar: Evo na koje znake povoljno utiče naglašen znak Lava

MESEC danas prelazi preko Marsa i Jupitera, planeta akcije i prosperiteta, u Lavu, znaku ugleda, svesti, volje, položaja.

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Ovi aspekti donose priliv energije, entuzijazma, radnog elana, optimizma, hrabrosti, odlučnosti i podstiču borbeni duh ali i nestrpljivost. Takođe, podstiču potrebu za promenom i donose podršku uticajnih i uglednih osoba, uspeh u finansijskim transakcijama, ekonomiji, trgovini, kao i preko putovanja i saradnje sa strancima. Stelijum u Lavu pogoduje i započinjanju privatnog biznisa, kreativnih projekata, novih ljubavi i prioširenja porodice.

Tranzit Meseca preko Marsa i Jupitera u petom zodijačkom znaku donosi najviše uspeha rođenima u drugoj i trećoj dekadi podznaka i znaka Ovna, Lava i Strelca.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.