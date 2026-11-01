Partizan ovo mora da iskoristi: Makabi je baš u krizi, ubedljivo izgubio u velikom derbiju

"PONOS Izraela" je u velikoj krizi pred megdan sa Partizanom u Evroligi.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Makabi je u derbiju tamošnjeg prvenstva poražen od Hapoela sa 105:87 (26:22, 33:25, 24:16, 22:24) i bio je peti vezani neuspeh za ovaj tim u svim takmičenjima.

Da stvar za Odeda Kataša bude još gora u tri meča su primili preko 100 poena, a u preostala dva preko 90. To svakako trena da brine 52-godišnjeg stručnjaka.

Izabranici Dimitrisa Itudisa su velikog rivala slomili u drugoj i trećoj četvrtini. Koliko je Makabi bio loš pokazuje i to da je u jednom momentu tokom četvrte četvrtine gubio i 23 razlike - 101:78.

Ovo može da bude velika šansa za crno-bele da prekine seriju od dva poraza u Evroligi. Tim iz Tel Aviva je u utorak poražen baš u Beogradu od Crvene zvezde (100:78).

Srpski košarkaš Vasilije Micić je blistao, postigao je 31 poen, Antonio Blejkni je dodao 18. Na drugoj strani najviše se istakao Jam Madar sa 18, dok je Roman Sorkin postigao 17.

Hapoel posle četiri kola u prvenstvu ima učinak 3-1, "ponos Izraela" je na 2-2.

Utakmica Partizan - Makabi igra se u petak od 20:45 u "Beograskoj areni".

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