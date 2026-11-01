Zvezda ubedljiva pred Olimpijakos: Široki nemoćan u Pioniru, raduje partija Medarevića

Dobra uvertira pred derbi u Pireju.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Košarkaši Crvene zvezde savladali su u "Pioniru" ekipu Širokog Brijega u utakmici šestog kola ABA lige - 100:82.

Bio je ovo okršaj timova koji su u dosadašnjem toku regionalnog takmičenja upisali po tri pobede i jedan poraz. Ekipa iz Bosne i Hercegovine je na početku sezone predstavljala najveće iznenađenje takmičenja, počeli su sa 3:0, ali su posle poraza od Slovana, ovog popodneva doživeli još jedan.

I očekivalo se da crveno-beli bez većih problema izađu na kraj sa današnjim rivalom. Tim Ibona Navara je u poslednjih devet utakmica upisao osam pobeda, a jedini poraz doživeli su protiv Partizana, a i tada su imali priliku da u završnici dođu do trijumfa.

Danas su nastavili sjajnu seriju i u odličnoj formi idu na megdan Olimpijakosu u Pireju. Duel 10. kola Evrolige na programu je u 6. novembra od 20.15.

Najefikasniji u pobedničkom taboru bili su Ognjen Dobrić i Džered Batler sa po 17 poena. Vojin Medarević je ubacio 16 uz četiri skoka za oko 20 minuta i njegova partija može posebno da raduje, dok je dvocifren bio i Džordan Nvora sa 10. Kris Džons je meč završio sa devet poena, tri skoka i šest asistencija, dok je Nik Vajler Beb upisao osam uspešnih dodavanja.

Lob dodavanje Batlera i zakucavanje Medarevića uz faul! 89:68 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/nvS1PW86vo — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 1, 2026

Na drugoj strani Luis je postigao 22 poena, a Ola Džosef dva manje.

Što se toka utakmice tiče, crveno-beli su već u prvoj deonici naprivili lepu distancu u odnosu na rivala pošto su je dobili sa 28:18. U nastavku smo gledali egal košarku, odličan otpor pružio je gost u drugoj četvrtini, ali je zato drugih 20 minuta u potpunosti pripalo domaćinu.

Dirigovala je Zvezda tempo čitavim tokom utakmice i nijednog trenutka nije dozvolila timu iz BiH da dodatno smanji prednost i unese neizvesnost u meč.

Zvezda je sada na 4:1 u ABA ligi, Široki je na 3:2, a naredna utakmica za srpskog predstavnika na programu je, kao što rekosmo, u petak protiv Olimpijakosa. Tri dana kasnije crveno-beli dočekuju Slovan, a zatim 12. novembra gostuju Real Madridu.

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