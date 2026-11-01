SRBIJA SA MLADIM SNAGAMA: Na sajtu Evropske rukometne federacije objavljen širi spisak naše selekcije za EP u decembru
EVROPSKA rukometna federacija objavila je širi spisak svih reprezentacija koje će igrati na EP od 3. do 20. decembra ove godine u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj. Našu podmlađenu selekciju predvode Jovana Skrobić i Katarina Bojičić.
Na spisku su: Gordana Petković, Marija Simić Moli Kubina, Anastasija Nedeljković, Jovana Vasiljković (golmani), Tijana Simić, Aleksandra Stamenić, Janja Andrić, Nataša Cvetković, Mia Nedeljković, Dunja Radević, Zorica Ranković, Jana Stanković, Anja Vujnović(krila), Katarina Bojičić, Tamara Kojić, Katarina Mančić (pivoti), Jovana Skrobić, Teodora Majkić, Lara Stanić, Aleksandra Vasić, Milica Aćimović, Tamara Pušić, Nora Fajfrić, Milica Ignjatović, Jelena Knežević, Tamara Mandić, Leana Milosavljević, Una Obrenović, Milica Otašević, Tamara Preković, Sara Radović i Aleksandra Vukajović (bekovi).
Selektorka Sandra Kolaković odlučiće koje će od ovoh devojka pozvati na završne pripreme, a koje će voditi na šampionata. Zbog povrede već duže vreme ne može da računa na Jovanu Jovović, dok je Teodora Veličković u drugom stanju.
Naše dame će u grupi E u Bratislavi 4. decembra da odmere snage sa Slovačkom, 6. sa Nemačkom, a 8. sa Švedskom. Prve dve selekcije idu u Top 12, a Nemice i Šveđanke su velike favoritkinje.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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