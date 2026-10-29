Jezivi detalji hapšenja Edgara Berlange: Prvo je palo šamaranje, a onda je bokser potegao pištolj

Novi detalji pojavili su se u slučaju američkog boksera Edgara Berlange, koji je uhapšen na Floridi zbog sumnje za nasilje u porodici i napad uz upotrebu smrtonosnog oružja.

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Berlangu je u ponedeljak privela policija Lejklenda. Na teret mu se stavljaju prekršajno delo porodičnog nasilja i krivično delo otežanog napada uz upotrebu smrtonosnog oružja drugog stepena.

Optužbe se odnose na navodni incident od 18. oktobra, a u policijskoj prijavi kao oštećena je navedena majka bokserovog deteta Genezis Marija Kalderon.

Kalderonova je istražiteljima dala izjavu prema kojoj su se ona i Berlanga vozili automobilom kada je izbila svađa. Ona tvrdi da ju je bokser više puta udario otvorenim dlanom, a potom izvadio pištolj iz držača za čaše i udario je njime u čelo.

Kalderon je policiji ispričala da je pokušala da izađe iz vozila, ali je Berlanga pokušao da je vrati unutra. Uspela je da se oslobodi i pobegne do obližnje prodavnice "seven-ileven" odakle su prolaznici pozvali policiju.

Policajac koji je istraživao slučaj zabeležio je otok i modrice na njenom čelu, pocepan rukav majice i vidljivu modricu na unutrašnjoj strani leve ruke. Kalderon je takođe rekla da je oružje bilo pravo i da je Berlangu videla kako puca iz njega na strelištu, oko 20 minuta pre navodnog napada.

Berlanga se u utorak pojavio pred sudijom. Kaucija je određena u ukupnom iznosu od 16.000 dolara, dok je prvo ročište zakazano za 17. novembar. Ni Berlanga ni organizacija Zufa boksing za koju nastupa nisu se javno oglasili povodom optužbi.