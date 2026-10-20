ALTERNATIVNI PČELINJI PROIZVODI: Da li zarada može biti veća nego od samog meda?

IAKO je med tradicionalni oslonac pčelarstva, sve više proizvođača prepoznaje potencijal u pčelinjem vosku, propolisu, polenu i matičnom mleču. Ovi proizvodi omogućavaju veću raznovrsnost i stabilnost prihoda, ali stručnjaci upozoravaju da viša cena po gramu ili kilogramu ne garantuje automatski i veću zaradu.

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Koliko zapravo vrede alternativni pčelinji proizvodi?

Cene znatno variraju u zavisnosti od kvaliteta, pakovanja i načina prodaje. Dok se pčelinji vosak dobija topljenjem saća i voštanih poklopčića uz minimalna ulaganja, proizvodnja propolisa i matičnog mleča zahteva dodatnu opremu, stručnost i znatno više rada. Matični mleč dostiže visoke maloprodajne cene (poput primera od 2.500 dinara za 10 grama), ali je izuzetno osetljiv na uslove čuvanja i traži preciznu tehnologiju pčelarenja.

Da li se isplati ulagati u preradu?

Prerada sirovina u gotove proizvode (poput propolis kapi ili sveća od voska) povećava njihovu prodajnu vrednost, ali donosi i brojne dodatne troškove:

Ulaganja: Nabavka opreme, kalupa, boca, ambalaže i energije.

Nabavka opreme, kalupa, boca, ambalaže i energije. Rad i propisi: Kontrola kvaliteta, usklađenost sa propisima i više utrošenog vremena.

Stručnjaci savetuju oprez, naročito manjim pčelarima. Pre uvođenja novih artikala, preporučuje se postepeno širenje ponude – najpre kroz nuđenje voska, propolis kapi ili polena već postojećim kupcima meda, čime se bez velikih početnih rizika proverava potražnja na tržištu.

Ključna pitanja pre početka

Pre nego što investiraju u novu opremu i preradu, pčelari bi trebalo da odgovore na četiri ključna pitanja:

Koliku količinu proizvoda pčelinjak realno može da obezbedi?

Koja je stvarna (a ne samo maloprodajna) cena na tržištu?

Koliki su ukupni troškovi proizvodnje, prerade, pakovanja i transporta?

Postoje li pouzdani kupci koji će redovno kupovati proizvod?

Šira paleta proizvoda uspešno štiti pčelare od loših prinosa meda i nestabilnih tržišnih cena, ali je ključ uspeha u odabiru onih artikala za koje pčelar poseduje adekvatno znanje, opremu i siguran plasman.