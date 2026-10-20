Politika

"ĆUTE KAO ZALIVENI, NIKO NIJEDNU REČ NE IZGOVARA" Vučić: Kad se to dogodilo u Parizu i Milanu, oni vojsku izvedoše, a Vučić ni vodeni top

В. Н.

20. 10. 2026. u 15:49

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PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić, gostujući na Informer TV, govorio je o ćutanju EU za jednu diksriminaciju nacističkog tipa.

ЋУТЕ КАО ЗАЛИВЕНИ, НИКО НИЈЕДНУ РЕЧ НЕ ИЗГОВАРА Вучић: Кад се то догодило у Паризу и Милану, они војску изведоше, а Вучић ни водени топ

Foto: Printskrin Informer TV

Kaže da je njemu zanimljivo ćutanje EU za jednu diksriminaciju nacističkog tipa.

- Ćute kao zaliveni, niko nijednu reč ne izgovara. Tako su ćutali na nasilje u Srbiji, a kad se to dogodilo u Parizu i Milanu, oni vojsku izvedoše, a Vučić ni vodeni top - naveo je Vučić.

Dodao je da u nedelju svemu tome dolazi kraj.

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