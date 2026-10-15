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Bravo devojko! Nova zlatna medalja za Srbiju!

Танјуг

15. 10. 2026. u 16:06

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Srpska strelkinja Aleksandra Stojadinović osvojila je zlatnu, a Anđelija Stevanović srebrnu medalju u gađanju vazdušnom puškom na turniru Svetskog kupa u Kairu.

Браво девојко! Нова златна медаља за Србију!

Foto: Depositphotos / Ruletkka

Stojadinović (22) se osvajanjem zlata plasirala za finalni turnir Svetskog kupa u Rimu u decembru, za koji je Stevanović vizu obezbedila pre nekoliko meseci, pobedom na turniru Svetskog kupa u Minhenu.

- Bilo je ovo moje peto finale na Svetskim kupovima i najzad sam stigla do medalje. Presrećna sam. Takođe, veoma mi je drago i zbog Anđelije. Sjajan dan za našu selekciju - rekla je Stojadinović, a prenosi sajt Streljačkog saveza Srbije (SSS).

Lazar Kovačević je danas osvojio sedmo mesto gađajući malokalibarskom puškom iz trostava. Preostala trojica srpskih reprezentativaca u toj disciplini su se poređali od 44. od 46. mesta. Aleksa Rakonjac, Milenko Sebić i Marko Ivanović.

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