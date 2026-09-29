EVROLIGAŠKO VEČE ZA VEČITE – ZVEZDA NA POPRAVNOM, CRNO-BELI ZA NASTAVAK POBEDNIČKOG STARTA

Crveno-beli dočekuju Hapoel, dok Partizan u Parizu igra prvo evroligaško gostovanje

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Drugo kolo Evrolige donosi dupli program za beogradske klubove. Crvena zvezda će od 20 časova u Beogradskoj areni ugostiti Hapoel Tel Aviv, dok Partizan 45 minuta kasnije izlazi na parket Adidas arene protiv Pariza.

Za crveno-bele je ovo prilika za prvi evroligaški trijumf u novoj sezoni. Ekipa Ibona Navara je na premijeri poražena od Žalgirisa sa 83:77, u utakmici u kojoj je dugo bila u igri, ali je litvanski predstavnik bolje odigrao završnicu i iz Beograda odneo pobedu.

Zvezda je u pojedinim delovima tog susreta pokazala kako bi trebalo da izgleda košarka po ukusu novog trenera. Brža igra i veliki broj šuteva za tri poena doneli su dobre periode, posebno krajem prvog poluvremena, ali je za prvi trijumf potrebno više kontinuiteta tokom svih 40 minuta.

Dodatni problem predstavljaju kadrovske nedoumice. Prema informacijama iz najave meča, Patrik Boldvin Džunior bi mogao ponovo da izostane, dok je pod znakom pitanja i Čima Moneke. Crveno-beli su, ipak, imali nekoliko dana bez utakmice da se pripreme za Hapoel, pošto je njihov prvi meč u AdmiralBet ABA ligi odložen.

Ni izraelski tim nema razloga za zadovoljstvo posle prvog kola. Hapoel je protiv Bajerna uspeo da nadoknadi 18 poena zaostatka, ali je na kraju poražen sa 86:84. Ekipa Dimitrisa Itudisa u međuvremenu je savladala Hapoel Ber Ševu sa 85:67 u Liga kupu, uz odmor za veliki deo nosilaca igre.

Posebnu pažnju u Beogradu privlačiće Vasilije Micić, koji sa Hapoelom stiže na dobro poznat teren. Izraelski tim je tokom leta sastavio izuzetno širok roster, ali prvi rezultati pokazuju da će i Itudisu biti potrebno vreme da sve nove delove uklopi u celinu.

Iz tog razloga obe ekipe ulaze u Arenu sa imperativom da izbegnu start sa 0-2. Za Zvezdu će dodatni adut ponovo biti domaći teren, ovoga puta pred punim kapacitetom Beogradske arene nakon što je kazna iz prvog kola odrađena.

Dok će crveno-beli tražiti popravni, Partizan u Pariz stiže u potpuno drugačijem raspoloženju. Crno-beli su sezonu otvorili pobedom protiv Armanija i tako prvi put još od 2007. godine trijumfalno započeli nastup u Evroligi.

Karlik Džons je odmah preuzeo jednu od glavnih uloga, a dobar početak su imali i Kevarijus Hejs, Kajl Olman i Luka Vildoza. Partizan sada čeka drugačiji test u vidu prvog evroligaškog gostovanja i ekipa koja će pred svojim navijačima želeti da odgovori nakon teškog poraza na premijeri.

Pariz je u prvom kolu gostovao Panatinaikosu i iz Atine se vratio sa porazom 91:72. Francuski tim je, međutim, za vikend savladao Nansi 78:73, pa Partizan dočekuje nakon prve pobede u novoj sezoni. Duel u francuskoj prestonici imaće i zanimljivu ličnu dimenziju. Trojica košarkaša Partizana, Kajl Olman, Kevarijus Hejs i Lamar Stivens, vraćaju se na teren kluba čiji su dres ranije nosili. Upravo je Pariz njihov povratak označio kao jednu od glavnih priča pred večerašnju utakmicu.

Parižani i dalje imaju Nadira Hifija kao jednog od glavnih napadačkih aduta, dok će crno-beli pokušati da na gostujući parket prenesu energiju sa premijere. Evroligaška statistika dodatno podseća koliko ova dva rivala umeju da budu nepredvidiva – prošle sezone oba tima slavila su u gostima, uključujući pobedu Partizana u Parizu rezultatom 90:81.

Pred beogradskim klubovima su dva potpuno različita izazova. Zvezda pred svojim navijačima traži reakciju i prvi trijumf, dok Partizan u Parizu želi da potvrdi dobar početak i sa maksimalnim učinkom završi prva dva kola.

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