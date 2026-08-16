Politika

KO ĆE DA IDE NA FILOZOFSKI? Vučić: Dete je stradalo, a oni su govorili da je politički pritisak što je policija ušla da izvrši uviđaj

Новости онлајн

16. 08. 2026. u 14:59

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je, govoreći o srozavanju Univerziteta u Beogradu, da je svakome jasno ko je odgovoran za to, i ističe da je sramno izbegavanje odgovornosti.

КО ЋЕ ДА ИДЕ НА ФИЛОЗОФСКИ? Вучић: Дете је страдало, а они су говорили да је политички притисак што је полиција ушла да изврши увиђај

Foto: Printskrin

"Potrebna nam je snažna konkurencija da bi se naši univerziteti vratili na posao, moraju da se bore za studente. Pogledajte Filozofski fakultet. Ko će tamo da ide? Ubijena je devojka kojoj nisu hteli minut ćutanja da održe. Dete je stradalo, a oni su govorili da je politički pritisak što je policija ušla da izvrši uviđaj", podsetio je predsednik.

Vučić dodaje da je rezultat jasan.

"Kada mene pitate da li je veća stopa BDP, rasta i penzija, ja kažem da je naravno da jeste. I da su jasni rezultati. A ovo je takođe veoma jasan rezultat, koji će naneti veliku štetu našoj zemlji. Moramo da vratimo fakultete i škole stvarnim profesorima, učenicima i studentima. To je jedan od najvažnijih zadataka odmah posle izbora", naglasio je on.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti
Svet

0 0

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti

DONALD Tramp je u ponedeljak potpisao izvršnu uredbu kojom se traži izmena preporuka za vakcinaciju dece, uz promovisanje njegove dugogodišnje, ali naučno diskreditovane teorije da vakcine u detinjstvu treba davati u razdvojenim terminima, odnosno kroz više odvojenih lekarskih poseta.

15. 08. 2026. u 18:54 >> 18:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIŠTA OD MEDALJE: Angelina Topić podbacila u finalu Evropskog prvenstva

NIŠTA OD MEDALjE: Angelina Topić podbacila u finalu Evropskog prvenstva