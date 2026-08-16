KO ĆE DA IDE NA FILOZOFSKI? Vučić: Dete je stradalo, a oni su govorili da je politički pritisak što je policija ušla da izvrši uviđaj
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je, govoreći o srozavanju Univerziteta u Beogradu, da je svakome jasno ko je odgovoran za to, i ističe da je sramno izbegavanje odgovornosti.
"Potrebna nam je snažna konkurencija da bi se naši univerziteti vratili na posao, moraju da se bore za studente. Pogledajte Filozofski fakultet. Ko će tamo da ide? Ubijena je devojka kojoj nisu hteli minut ćutanja da održe. Dete je stradalo, a oni su govorili da je politički pritisak što je policija ušla da izvrši uviđaj", podsetio je predsednik.
Vučić dodaje da je rezultat jasan.
"Kada mene pitate da li je veća stopa BDP, rasta i penzija, ja kažem da je naravno da jeste. I da su jasni rezultati. A ovo je takođe veoma jasan rezultat, koji će naneti veliku štetu našoj zemlji. Moramo da vratimo fakultete i škole stvarnim profesorima, učenicima i studentima. To je jedan od najvažnijih zadataka odmah posle izbora", naglasio je on.
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