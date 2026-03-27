JANIK SINER IZIGRAO CEO SVET! Teniska legenda je sada sve otkrila

Slučaj Janika Sinera i famozne afere sa klostebolom odbija da padne u zaborav.

Iako su krovne teniske organizacije (ATP) i italijanski lobi uložili ogroman napor da se čitava priča zataška i arhivira, duhovi prošlosti ponovo proganjaju drugog tenisera sveta. Ovoga puta, led je probila istinska legenda belog sporta – Bjorn Borg.

Čuveni Šveđanin, čija reč ima posebnu težinu u svetu tenisa, javno je postavio pitanje koje mnogi šapuću, ali se retko ko usuđuje da izgovori naglas: Kako je moguće da je Siner u svoj stručni štab vratio čoveka koji mu je umalo uništio karijeru?

Gostujući na nacionalnoj televiziji u Norveškoj, Borg nije birao reči da opiše svoje zaprepašćenje odlukama italijanskog asa. Fokus je bio na povratku kondicionog trenera Umberta Ferare, čoveka koji je označen kao direktna karika u lancu odgovornosti za unošenje zabranjene supstance u Sinerovo telo.

- Jedino što mogu da kažem, a što bode oči svakome ko prati ovaj sport, jeste to da je Siner otpustio trenera pod pritiskom afere, a onda ga, čim se bura malo stišala, vratio u svoj najuži krug. Od svih stručnjaka na svetu, on bira baš njega. To je krajnje čudno i ostavlja prostora za mnoga pitanja na koja još nemamo odgovore - jasan je bio Borg.

Podsetimo, čitav haos počeo je u martu 2024. godine tokom turnira u Indijan Velsu. Glavni akter, pored Sinera, bio je fizioterapeut Đakomo Naldi, kojem je upravo pomenuti Ferara pozajmio "Trofodermin" – kremu koja sadrži zabranjeni klostebol.

Scenario koji je ponuđen javnosti zvuči kao iz filmskog scenarija. Naime, Naldi je tretirao sopstvenu ranu spornom kremom, a potom je masirao Sinera golim rukama, čime je supstanca dospela u organizam tenisera.

Ferara je u svoju odbranu izneo neverovatne detalje:

- Tu kremu koristim godinama po preporuci lekara. Bio sam svestan rizika i kazni. Čak sam Naldiju dozvoljavao da je koristi isključivo u mom kupatilu kako ne bi došlo do kontakta sa Janikom. On nije negirao da je bio informisan, jednostavno je rekao da je – zaboravio.

Dok su drugi teniseri za slične prekršaje dobijali višegodišnje suspenzije, Siner je prošao sa „opomenom“ od tri meseca pauze (od februara do maja 2025. godine). Ipak, mrlja na njegovoj reputaciji ostaje. Dok njegov najveći rival Karlos Alkaraz ubira plodove čiste karijere i raste u očima sponzora i navijača, Siner se bori sa narušenim imidžom.

Povratak Ferare u tim pred Ju-Es open samo je podgrejao sumnje onih koji veruju da u "slučaju Siner" mnogo toga nije onako kako je predstavljeno javnosti. Da li je u pitanju bila lojalnost ili nešto drugo, ostaje misterija, ali jedno je sigurno – legende poput Borga neće prestati da postavljaju nezgodna pitanja.





