DOK jedni uličnim performansima pokušavaju da izazovu haos, predsednik Srbije Aleksandar Vučić vodi najvažnije diplomatske bitke za interese zemlje i njenih građana.

Dok su blokaderi pretvarali ulice u deponije, napadali policiju i palili prostorije političkih partija, predsednik Srbije radio je ono što oni nikada neće razumeti – gradio poštovanje Srbije u svetu. Dok oni prete, on razgovara. Dok oni ruše, on stvara.

U vremenu kada svet potresaju geopolitički sukobi i ekonomski pritisci, Vučić je uspeo da sačuva stabilnost Srbije. Umesto praznih parola, ponudio je rezultate: očuvanje nacionalnih interesa i poštovanje od Vašingtona do Pekinga.

Spas u teškom trentuku

Kada su sankcije pogodile Naftnu industriju Srbije zbog većinskog ruskog udela, upravo je Vučić uspeo da u Vašingtonu izdejstvuje odlaganje primene mera za čak osam puta, čime je sačuvano 13.000 radnih mesta.

Kada su svi rokovi, koje je Vučić svojim ličnim kontaktima uspeo da izdejstvuje istekli, sankcije su stupile na snagu.

Srbija je zahvaljujući bliskim odnosima Vučića i mađarskog premijera Viktora Orbana dobila alternativni pravac snabdevanja iz Mađarske.

Slučajno ili ne, samo dan posle toga, rafinerija nafte u Mađarskoj našla se u plamenu, a Vučić je najavio da će razgovarati sa Orbanom i Sijartom kako bi našli rešenje.

Iako Srbija nije kreirala globalne sukobe, posledice trpi svakodnevno. A ipak, predsednik je jasno poručio - Srbija ne otima tuđu imovinu, ne deluje po diktatu i ne uvodi sankcije po tuđem nalogu.

Susreti sa vodećim liderima sveta

Dok su blokaderski protivnici države pričali o "izolaciji", Vučić je jedini čovek koji se sastao sa dva od tri najmoćnija lidera na svetu Putinom i Sijem, i to dva puta u nekoliko meseci, i jedini imao bilateralu sa državnim sekretarom Markom Rubiom, drugim čovekom Sjedinjenih Američkih Država u Njujorku.

Predsednik Srbije posetio je i francuskog kolegu Emanuela Makrona gde su u Jelisejskoj palati na radnoj večeri dvojica lidera razgovarala o stvarima od bilateralnih interesa za dve zemlje, ali i tekućim svetskim dešavanjima.

Vučić je ugosio italijansku premijerku Đorđu Meloni u Beogradu početkom septembra, kojoj je zahvalio na principijelnoj podršci te zemlje Srbiji, naročito kada je reč o evropskim integracijama i izložbi EKSPO 2027.

Predsednik je nakon toga putovao u Peking na lični poziv predsednika Si Đinpinga, gde se sastao i sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

U Pekingu je bio jedan od samo dvadeset šest svetskih lidera koji su prisustvovali Paradi pobede.

Podsetimo da je i u Moskvi 9. maja srpski predsednik prisustvovao Paradi pobede na lični poziv ruskog predsednika Putina.

Sijev poziv u zvaničnu posetu i poruke podrške su jasno svedočanstvo da je Srbija poštovana i u Kini i u Rusiji, ali i u Evropi i Americi.

Iako nije imao zakazanu bilateralu sa Sijem, Vučiću je u Pekingu priređena velika čast, a delegacija Srbije primljena je kod kineskog predsednika na najvišem nivou.

Srbiji je u decembru ukazana velika čast jer je Vučić boravio u Briselu na poziv najviših zvaničnika Evropske unije, gde je prisustvovao radnoj večeri koju su organizovali predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

Vučić je nakon toga boravio u Parizu, gde je u Parizu prisustvovao sastanku u četiri oka sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.

Predsednik Srbije je u Beogradu dočekao gruzijskog i slovačkog predsednika , Mihaila Kavelašvilija i Petera Pelegrinija, sa kojima je razgovarao tet-a-tet i dogovorio saradnju u različitim oblastima.

Diplomatska ofanziva bez presedana

Vučić je nastavio sa diplomatskom ofanzivom i početkom godine, a boravio je u Emiratima na poziv šeika Muhameda bin Zajeda, gde je imao bilateralu sa jednim od najvažnijih lidera sveta.

Vučiću i građanima Srbije je ukazana ogromna čast jer je na jednoj od najvećih kula u Abu Dabiju zasijala čestitka povodom Srpske Nove Godine.

Potom je predsednik otputovao na Svetski ekonomski forum u Davos gde se sastao sa brojim evropskim i svetskim zvaničnicima.

U februaru je boravio u Ankari na poziv turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana i imao bilateralu sa njim.

Ukazana mu je velika čast jer ga je na večeri dočekao Erdogan uz pesmu "Tamo daleko".

- Zahvalan dragom prijatelju, predsedniku Erdoganu na izuzetnom gostoprimstvu, koje je teško doživeti bilo gde u svetu. Ovo poseta bila je prilika da još jednom potvrdimo strateško partnerstvo između naših zemalja, da dodatno ojačamo naše odnose i otvorimo nove mogućnosti za zajednički rad u narednom periodu, u interesu svih naših građana, mira i napretka na Zapadnom Balkanu - napisao je Vučić.

Potom je otputovao na Minhensku bezbednosnu konferenciju gde se sastao i održao bilaterale sa najvišim svetskim i evropskim zvaničnicima, između ostalih i sa šefom kineske diplomatije Vang Jiem.

Na Sretenje je u Beogradu dočekao velikog lidera, predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva, sa kojim je imao biletaralni razgovor, ali i Savet za strateško partnerstvo, nakon čega su potpisani brojni dokumenati.

Potom je Vučić otputovao u Indiju gde je učestvovao na Samitu o veštačkoj inteligenciji. Predsednik je imao susrete sa brojnim liderima i održao bilateralu sa indijskim premijerom Narendrom Modijem.

Predsedniku je ukazana velika čast, najavljen je kao ekskluzivni gost na indijskom CNN-u gde je govorio o svim aktueelnim temama, a pre dolaska u Nju Delhi, njegov autorski tekst objavljen je u gotovo svim velikim domaćim medijima.

Vučić je na samitu i večeri sedeo pored Modija i francuskog predsednika Emanuela Makrona, sa kojim je dugo razgovarao o situaciji u svetu.

Srpski predsednik je potom optutovao u Kazahstan gde mu je priređena velika čast. Avion sa predsednikom Vučićem su pri ulasku u vazdušni prostor Kazahstana pozdravila i ispratila tri borbena aviona Su-30.

Primio je i najviši državni orden Republike Kazahstan, Orden zlatnog orla, koji mu je uručio predsednik Kasim Žomart Tokajev, sa kojim je imao bilateralu.

Vučić je u jeku sukoba na Bliskom istoku iznenada posetio Ujedinjene Arapske Emirate i sastao se u Abu Dabiju sa predsednikom UAE šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom, sa kojim je razgovarao više sati.

Vučić je posle jordanskog kralja i egipatskog predsednik treći svetski, a prvi evropski lider koji je posetio Emirate od kad je sukob počeo.

Dok blokaderi sanjaju izolaciju, Vučić otvara vrata sveta

Dok opozicioni blokaderski lideri maštaju o izolaciji i čekaju trenutak da se raduju propasti Srbije, realnost pokazuje drugačije.

Srbija je uvažen sagovornik svuda gde se odlučuje. Evropska unija hvali napredak u reformama, Kina potvrđuje čelično prijateljstvo, Amerika i Rusija razgovaraju, a ne uslovljavaju.

Srbija ostaje pouzdan partner važnim strateškim centrima širom sveta, od Emirata do Kazahstana i Azerbejdžana.

Srbija danas nije država koja čeka odluke drugih, već država koja aktivno učestvuje u kreiranju svoje budućnosti. Upravo zato je diplomatska aktivnost predsednika od ključnog značaja - jer u svetu nestabilnosti, samo jaka i samostalna politika može da donese sigurnost građanima.

Vučić nastavlja da se kreće između globalnih interesa vodeći računa samo o jednom, da radi u interesu Srbije i njenih građana.

Dok jedni prizivaju krize, drugi ih rešavaju. Dok jedni sanjaju izolaciju, drugi otvaraju vrata sveta.

U svetu podeljenom između velikih sila, Srbija je uspela da sačuva svoju poziciju i vodi politiku koja nije ni istočna ni zapadna, već - srpska.

I zato, u vremenu velikih pritisaka i neizvesnosti, poruka ostaje jasna: Srbija ima predsednika koji ne služi ni Istoku ni Zapadu, već isključivo svom narodu.

Niti ruski, niti zapadni, već isključivo srpski predsednik!