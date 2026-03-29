Ostali sportovi

KRALJEVČANI ČUVAJU TRON: Odbojkaši Ribnice pobedili Kosovsku Mitrovicu

Goran Ćirović

29. 03. 2026. u 10:38

Odbojkaši kraljevačke Ribnice ostvarili su 20. prvenstvenu pobedu ove sezone i dva kola pre kraja Prve lige Srbije i konačnog raspleta u trci za plasman u viši rang sačuvali prvo mesto na tabeli.

КРАЉЕВЧАНИ ЧУВАЈУ ТРОН: Одбојкаши Рибнице победили Косовску Митровицу

G.Šljivić

U 24. kolu kraljevački „musketari“ su u novoj hali sportova kraj Ibra rezultatom 3:1 (25:19, 25:17, 25:27, 25:20) savladali borbenu Kosovsku Mitrovicu.

Rezultati 24. kola:Klek Srbijašume-Užice 2:3, Smederevo Carina-Laki Star 3:0, Novi Sad-Mladenovac 2:3, Spartak(Lj)-Dunav Volej 3:2, Ribnica-Kosovska Mitrovica 3:1, Novi Pazar-Vranje 1903 (večeras), Sloven-Partizan Bač (večeras).

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

0 0

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su sad uradili u Zagrebu - i time se još i hvale (FOTO)

CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su sad uradili u Zagrebu - i time se još i hvale (FOTO)