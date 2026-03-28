"BRAVO, BOSNO!" Novak Đoković presrećan

Najnovije vesti iz tenisa tiču se i - fudbala. Novak Đoković se za to pobrinuo.

Tanjug/AP

Najbolji srpski teniser danas je, naime, proslavio uspeh - Bosne i Hercegovine.

A posebno i uspeh - Edina Džeka.

Najpre jedan podsetnik:

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u finale "staze A" evropskog baraža kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, pošto je prekjuče, u četvrtak uveče, u Kardifu u polufinalu posle penala pobedila selekciju Velsa rezultatom 4:2, a tokom 120 minuta igre bilo je 1:1.







Ermedin Demirović nije realizovao prvi penal za BiH, ali su zatim Brenan Džonson i Neko Vilijams bili neprecizni u trećoj i četvrtoj seriji pa je tako gostujuća reprezentacija došla do finala baraža za Mundijal.

I, dok BiH čeka utorak i 20.45, kada će se za plasman na Svetsko prvenstvu na svom terenu boriti protiv Italije, Novak Đoković na Instagramu slavi i dosadašnji uspeh Bosanaca, i činjenicu da je Džeko već 20. godinu zaredom uspeo da bude strelac u dresu Bosne.

- Bravo Edine! Bravo BiH! - poručio je Nole.

Foto: Printskrin Instagram/djokernole Novak Đoković čestita Bosni i Edinu Džeku na uspehu

