"BRAVO, BOSNO!" Novak Đoković presrećan
Najnovije vesti iz tenisa tiču se i - fudbala. Novak Đoković se za to pobrinuo.
Najbolji srpski teniser danas je, naime, proslavio uspeh - Bosne i Hercegovine.
A posebno i uspeh - Edina Džeka.
Najpre jedan podsetnik:
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u finale "staze A" evropskog baraža kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, pošto je prekjuče, u četvrtak uveče, u Kardifu u polufinalu posle penala pobedila selekciju Velsa rezultatom 4:2, a tokom 120 minuta igre bilo je 1:1.
Ermedin Demirović nije realizovao prvi penal za BiH, ali su zatim Brenan Džonson i Neko Vilijams bili neprecizni u trećoj i četvrtoj seriji pa je tako gostujuća reprezentacija došla do finala baraža za Mundijal.
I, dok BiH čeka utorak i 20.45, kada će se za plasman na Svetsko prvenstvu na svom terenu boriti protiv Italije, Novak Đoković na Instagramu slavi i dosadašnji uspeh Bosanaca, i činjenicu da je Džeko već 20. godinu zaredom uspeo da bude strelac u dresu Bosne.
- Bravo Edine! Bravo BiH! - poručio je Nole.
